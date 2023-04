Stehen bei der Kommunalwahl zur Wahl (hintere Reihe, v.l.): Dr. Bernd Steinhaus, Christoph Zabel, Jörg Harder, Sven Albat, Christoph Greve, Arne Hansen. Mittlere Reihe (v.l.): Andrea Jarchow-Atu, Norman Stahl, Dr. Johannes Peter Petersen. Vordere Reihe (v.l.): Johannes Richert, Brigitte Bergendahl-Sieloff, Corinna Kohrt, Marion Zimmermann, Sabine Bogner, Brunhild Petersen, Julia Mertineit. Fehlend: Sven Rathmann und Lasse Retza und Eduard Barnsteiner. Foto: privat up-down up-down Kommunalwahl 2023 Allgemeiner Kommunalverein Ascheffel: Neue Gesichter sollen zum Erfolg verhelfen Von Jonas Bargmann | 03.04.2023, 12:59 Uhr

Am 14. Mai stehen die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein an. Ascheffels Bürgermeister Jörg Harder geht als Spitzenkandidat ins Rennen.