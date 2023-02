Bürgermeister Detlef Kroll steht im unteren Teil des potenziellen Baugebiets Nordrade. Er zeigt auf die geplante Einfahrt, die wenige Meter neben dem parkenden Auto in das neue Wohngebiet führen soll. Foto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Ahlefeld-Bistensee Im Baugebiet Nordrade sollen noch im April die ersten Bagger rollen Von Susanne Karkossa-Schwarz | 09.02.2023, 07:00 Uhr

Vier Jahre ist es her, dass der Gemeinderat in Ahlefeld-Bistensee erstmals laut über das Neubaugebiet Nordrade nachgedacht hat. Viele Hindernisse galt es bis zur Baureife zu überwinden. Und auch der Natur- und Artenschutz musste stets beachtet werden. So hätte das Nest eines Feldlerchenpaares das Projekt fast zum Erliegen gebracht.