Gut 250 Besucher kamen zum Aschbergsingen. Rike Dirksen aus Neumünster, Birte und Pastor Frank Boysen aus Gettorf stimmten die Lieder an. FOTO: Annkathrin Meding Aschberg-Singen in Ascheffel Wie Volkslieder eine Brücke in die Kindheit schlagen Von Ann-Kathrin Meding | 17.08.2022, 08:40 Uhr

Rund 250 Besucher kommen auf den Aschberg, um dort am bereits 38. Aschberg-Singen teilzunehmen. Der Gettorfer Pastor Frank Boysen stimmte in Begleitung seiner Frau Birte und Rike Dirksen bekannte Volkslieder an.