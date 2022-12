Der Weihnachtsmarkt in Ascheffel ist ein willkommener Anlass für Nadin, Simone , Nadine und Brigitte (v. l., alle aus Ascheffel), sich zu treffen und ein heißes Getränk zu genießen. Foto: Britta Bünger up-down up-down Weihnachtsmarkt in Ascheffel 25 Jahre – deshalb wird jetzt das Jubiläum gefeiert Von Britta Bünger | 13.12.2022, 07:30 Uhr

Ein bunter Weihnachtsmarkt gehört in Ascheffel seit einem Vierteljahrhundert in die Adventszeit. Am Wochenende fand der Markt nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstmals wieder statt.