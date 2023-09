21. Kreis-Breitensport-Turnier auf Hof Ben Naeve Dieses Programm wartet auf Reiter und Besucher Von Klaus-Dieter Tüxen | 15.09.2023, 11:50 Uhr Claudia Finck aus Osterbyholz präsentiert sich dem Publikum des 21. Kreis-Breitensport-Turniers in Groß Wittensee mit den Beifahrerinnen (v.l.) Rosalie Finck und Sophia Nothelm sowie den Ponys Janosch, Nina, My Lady, Agnes, als Dritte der Landesmeisterschaft 2021 Pony-Vierspänner, Kl. M. Foto: Klaus-Dieter Tüxen / Archiv up-down up-down

Zum 21. Kreis-Breitensport-Turnier wird am Wochenende 16. und 17. September auf die Reitanlage Ben Naeve in Kirchhorst in Groß Wittensee eingeladen. Diese Wettbewerbe erwarten Starter und Besucher.