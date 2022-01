3. Handball-Liga : HSG Ostsee feiert Bilderbuchstart ins Handballjahr 2022

Die Mannschaft von Trainer Sven Häusler revanchiert sich bei der HG Hamburg-Barmbek für die deutliche 22:32-Hinspielniederlage und brachte einen 28:25(13:13)-Erfolg sowie zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf mit.

16. Januar 2022, 17:21 Uhr

Für Handball-Drittligist HSG Ostsee Neustadt/Grömitz hat das Punktspieljahr 2022 optimal begonnen. Die Mannschaft von Trainer Sven Häusler revanchierte sich bei der HG Hamburg-Barmbek für die deutliche Hinspielniederlage und brachte einen 28:25(13:13)-Erfolg sowie zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf mit. Das Hinspiel hatten die Ostholsteiner noch deutlich mit 22:32(9:13) Toren verloren.

Die hohen Inzidenzzahlen in Schleswig-Holstein hatten sich auch auf die Vorbereitung auf das Spiel ausgewirkt. So musste Trainer Sven Häusler das geplante Taktiktrainingslager streichen. Dafür waren Marius Nagorsen und Tim Claaßen wieder dabei. Es fehlte jedoch Jan-Ove Litzenroth, der angeschlagen ausfiel.

Marius Nagorsen wirft das erste Tor

Vom Anpfiff weg entwickelte sich vor knapp 100 Zuschauern in der Sporthalle an der Rüterstraße ein ausgeglichenes Spiel, in dem Marius Nagorsen in der zweiten Spielminute das erste Tor erzielte. Es ging hin und her. Das 13:12 für die Hamburger durch Jan Torben Ehlers konterte Piet Möller mit dem Tor zum 13:13-Pausenstand.

Starke Schlussminuten geben den Ausschlag

„Nach der Pause ging es in gleicher Art und Weise weiter, das Spiel war lebendig und wurde hart, aber immer fair geführt. Kein Team konnte sich mit mehr als zwei Toren absetzen. Für die Zuschauer war das Spiel absolut sehenswert“, meinte der sportliche Leiter der HSG Ostsee, Frank Barthel. In einer spannenden Schlussphase trafen Yannik Barthel, Philipp Wäger, Piet Möller und Tim Claasen für die HSG Ostsee, während für die Gastgeber nur noch ein Tor durch den starken Jan Torben Ehlers fiel, der mit insgesamt neun Treffern der erfolgreichste Angreifer auf dem Spielfeld war. Diese starke Schlussphase reichte der HSG Ostsee, um das Spiel mit 28:25 zu gewinnen. Die beiden Punkte seien im Kampf um den sechsten Tabellenplatz wichtig , stellte Barthel fest.

Technische Fehler und anfängliche Abstimmungsschwierigkeiten waren auf beiden Seiten zu sehen. Sven Häusler, Trainer der HSG Ostsee

Ostsee-Trainer Jens Häusler war zufrieden: „Beiden Mannschaften hat man angemerkt, dass es das erste Spiel im Jahr und zudem enorm wichtig war. Technische Fehler und anfängliche Abstimmungsschwierigkeiten waren auf beiden Seiten zu sehen. Dennoch war es ein schnelles und spannendes Spiel.“

Lob für Torwart Max Folchert

Yannik Barthel meinte: „Unsere offensive 6:0-Abwehr war das richtige Mittel nach den Erkenntnissen, die wir aus dem Hinspiel und der Videoanalyse herausgearbeitet hatten.“ In der Schlussphase habe Torwart Max Folchert der Mannschaft mit seinen Paraden Auftrieb gegeben. Die Tore für das Siegerteam erzielten Piet Möller (8), Yannik Barthel (7), Marius Nagorsen (4), Alexander Mendle (3), Fabian Kaiser (2), Philipp Wäger, Jonas Engelmann (je 1) und Tim Claasen (1/1).