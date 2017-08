Stau auf der A7 : Zwölf Stunden von München bis Neumünster

vergrößern 1 von 3 Foto: szislo 1 von 3





Neumünster | Wie immer in den Ferien waren am Sonnabend wieder die Massen auf den Autobahnen unterwegs– die einen fuhren in den Urlaub, die anderen kamen schon wieder zurück. Staus hatten sie auf beiden Seiten. Auf den Raststätten Aalbek und Brokenlande an der A7 herrschte am Sonnabend Hochbetrieb; eine kleine Pause kam vielen Urlaubern sehr gelegen. Der Courier hat sich dort am Sonnabend umgesehen.

Eine Familie aus Köln auf dem Weg nach Dänemark machte in Brokenlande Halt. „Wir sind schon fünf Stunden unterwegs und haben noch ungefähr vier Stunden vor uns. Über eine Stunde standen wir bei Hamburg im Stau, und jetzt hier bei Neumünster war es auch schon gut eine halbe Stunde“, erzählte der Familienvater und ergänzte: „Ich bin schon etwas genervt. Ehrlich gesagt dachte ich, es würde besser klappen.“

Eine noch weitere Anreise in den Norden hatte eine Familie aus München. Die Eltern waren mit ihren zwei kleinen Töchtern ebenfalls auf dem Weg nach Dänemark. „Der Stau fing erst vor Hamburg an, da standen wir zwei Stunden. Hier bei Neumünster hat es auch nochmal eine halbe Stunde gedauert“, erzählte die Mutter. Seit über zwölf Stunden war die Familie unterwegs, und hatte noch fünf Stunden Fahrt vor sich. „Das macht aber nichts, denn wir sind total entspannt und freuen uns auf den Urlaub. Mit Kindern generell ist man ja immer entspannt“, sagte der Familienvater lächelnd.

Auch Dorothee Otte aus Wendelstein bei Nürnberg war mit ihrem Sohn Jonathan (4 Monate) auf dem Weg nach Dagebüll in den Sommerurlaub. Sie stand rund eine Stunde bei Bad Fallingbostel und dann wieder vor Neumünster. „Genervt sind wir noch nicht, aber es ist schon anstrengend, wenn es nicht vorwärts geht. Man will ja auch ankommen“, sagte Dorothee Otte über die Fahrt.

Der ADAC bot auf der Raststätte Brokenlande für die gestressten Urlauber eine Stauberatung an und war außerdem mobil auf Motorrädern im Einsatz. Bernd Bossen, einer der beiden mobilen Stauberater, erklärte die Aufgaben: „Wir fahren den Stau ab und gucken, was der Auslöser ist und wie lang er ist. Diese Informationen geben wir dann an Falk Neil weiter, unseren Kollegen auf der Raststätte. Der informiert dann die Reisenden.“ Das Haupteinsatzgebiet des Teams erstreckt sich von Hamburg bis zur dänischen Grenze; einmal am Tag fahren die Mitarbeiter die Strecke zur Kontrolle ab. „Sonnabends ist viel los, letztes Wochenende war es allerdings noch voller“, sagte Neil und ergänzte: „Es sind halt einfach sehr viele Autos auf den Straßen unterwegs. Die Baustellen tun dann noch ihr Übriges.“

In der anderen Richtung der A7 nach Süden erholten sich die Reisenden auf der Raststätte Aalbek auf dem Weg aus dem Urlaub nach Hause. Karen Müssner (34) machte dort mit ihrer Familie eine Pause. „Wir sind um 7 Uhr in Dänemark losgefahren und wollen nach Hause in den Ruhrpott. Ungefähr eine halbe Stunde standen wir im Stau, bevor wir auf die Raststätte hier fahren konnten“, berichtete sie. Ihre Tochter Jule Sophia (9) erzählte, wie sie sich im Auto die Zeit vertreibt: „Ich spiele mit Barbies oder höre Musik. Manchmal kann ich auch schlafen.“

Michael Steti aus Nürnberg (59) nutzte die Pause auf der Raststätte Aalbek, um mit seinem Hund Dacapo kurz spazieren zu gehen. „Ich war mit meiner Frau und dem Hund in Dänemark im Urlaub. Bis zur Grenze ging es mit dem Verkehr, danach wurde es aber sehr voll“, erzählte er.

Auch die Urlauber Nadine (30) und Christian Tebroke (35) aus Rhede kamen auf dem Rückweg von Sylt an Neumünster vorbei und standen im Stau. „Wir hoffen, dass bei Hamburg nicht so viel los ist. Wir wollen nämlich auch noch mal nach Hause“, sagte Nadine Tebroke lachend.

Ebenfalls heim wollte Dietrich Schacht (60). Er hatte in Heikendorf Urlaub gemacht und war am Sonnabend auf dem Rückweg nach Kassel – mit dem Motorrad. „Bei dem Regen macht es leider nicht so viel Spaß. Und dazu dann die überfüllte Autobahn“, sagte Schacht und ergänzte, dass er auf Besserung hofft: „Ich denke, bis Hamburg wird es weiter stockend vorangehen. Danach ist die Straße aber hoffentlich frei.“

von Judith Szislo

erstellt am 14.Aug.2017 | 08:30 Uhr