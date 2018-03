Zwischen Säuseln und Schmettern

von Susanne Otto

26. März 2018, 14:56 Uhr

An Künstlern, die dem Savoy auch freundschaftlich verbunden sind, herrscht kein Mangel. Auch die Pop- und Folkröhre Christina Martin verband ihren Abstecher in die Schulstraße mit warmen, sympathischen und auch deutschen Worten, ehe sie die 80 Besucher mit ihren ganz persönlichen Songs begeisterte.

Klein an Statur, groß im Ausdruck und mit prächtiger Stimme zwischen Schmettern und Säuseln: Power-Frau kann man die gebürtigen Kanadierin nennen, die in der ganzen Welt tourt und mit ihrer Ausstrahlung irgendwie an Pop-Ikone Kylie Minogue erinnert.

Doch ihre Musik ist kerniger, erdiger und wandelbarer als die der immersüßen Australierin. Direkt und ohne Umschweife bestritt die Blondine das erste Set, nur mit Unterstützung des Sängers und Produzenten Dale Murray. Zusammen entstehen gefühlvolle Balladen wie „Marina“, „Two hearts“ oder „You don’t have to leave tonight“. Wohlige Stimmung und Melancholie waren dabei stets garantiert, auch wenn Christina Martin sich bisweilen in allzu langwierigen Gesangseskapaden verliert und dabei den Spannungsfaden mitunter abreißen ließ.

Nach der Pause ging es dann deutlich schmissiger zu, verstärkten die Hamburger Jungs Jannis Reiher am Schlagzeug und Phillip Herbst am Bass die Band, und sofort ging der Beat ab. „I’ve got a gun“, „Keep me calm“ oder „What you come for“ animierten zum Mitklatschen und -schnippen und brachten die gewohnt schwülstig-schwitzige Atmosphäre ins Savoy.