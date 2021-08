Fußball-Kreispokal Holstein : Zweiter Anzug des PSV Neumünster kneift ein wenig

Der favorisierte Oberligist PSV dreht bei der SG Kühren erst nach der Pause auf und gewinnt noch standesgemäß mit 4:0.

Kühren | Abermals hat Fußball-Oberligist PSV das Halbfinale im Kreispokal erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich im Viertelfinale nach langer Anlaufzeit am Ende souverän mit 4:0 (0:0) bei der in der Kreisliga beheimateten SG Kühren durch. Während Fußballobmann Volker Bernaschek einen Sushi-Abend im Restaurant des prominenten TV-Kochs Steffen Henssler in Ham...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.