Nahe dem Dreieck Bordesholm : Zwei Unfälle sorgen für Behinderungen auf der A7

von Gerrit Hencke

erstellt am 14.Dez.2017 | 11:16 Uhr

Schönbek | Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Unfall auf der A7 bei Schönbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann gegen 0.10 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er an einem Stauende auf einen stehenden Lkw mit Anhänger auffuhr. Der 32-Jährige gab an, das Stauende übersehen zu haben, obwohl der Lkw-Fahrer rechtzeitig vorher abbremste und sein Warnblinklicht einschaltete.

Der Sprinter hatte sich in dem Anhänger verkeilt und musste mit einem Kran herausgezogen werden. Die A7 war in Richtung Norden rund eine Stunde lang gesperrt. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Bereits am Mittwochabend ereignete sich an fast derselben Stelle in Höhe Schönbek ein Unfall mit einem Sattelzug. Der mit Lebensmitteln beladene 38-Tonner kam nach rechts von der Fahrbahn ab und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer gab an, unachtsam gewesen zu sein. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten dauerten von 23 Uhr bis 1.30 Uhr. Anschließend musste die Fahrbahn gereinigt werden. Um 02.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

