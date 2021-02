Neumünster : Zwei Unfälle beim Schneeräumen

Das große Verkehrschaos blieb zwar aus. Der Winterdienst hatte jedoch alle Hände voll zu tun.Das große Verkehrschaos blieb zwar aus. Der Winterdienst hatte jedoch alle Hände voll zu tun.

von Dörte Moritzen

09. Februar 2021, 12:50 Uhr

Das große Schneechaos blieb in der Nacht zu Dienstag in Neumünster aus. Zwar schneite es in der Stadt durchaus einige Zentimeter und hier und da sorgte der stramme Wind auch für kleinere Verwehungen. Verkehrsprobleme oder größere Unfälle gab es jedoch laut Polizeisprecher Sönke Petersen im morgendlichen Berufsverkehr nicht.

Das gilt auch für die Autobahn 7. Viele Autofahrer ließen wohl lieber gleich den Wage stehen. Wer doch los musste, fuhr entsprechend vorsichtig. Viele größere Straßen waren auch bereits vom Winterdienst des Technischen Betriebszentrums (TBZ) vom gröbsten Schnee befreit worden, als der Berufsverkehr einsetzte.

Lediglich zwei Unfälle wurden der Polizei am frühen Morgen gemeldet. In beiden Fällen waren ausgerechnet Schneeräumfahrzeuge, die beide nicht zum TBZ gehörten, vom Weg abgekommen: Um 3.50 Uhr fuhr ein entsprechendes Gerät an der Padenstedter Landstraße gegen die Packstation auf dem Pennyparkplatz und beschädigte sie. Gegen 6.45 Uhr rutschte ein Räumfahrzeug an der Paul-Klee-Straße vom Kantstein gegen ein geparktes Auto.

Bereits seit 4 Uhr morgens waren fünf sogenannte Großfahrzeuge des TBZ auf den Straßen zum Schneeräumen im Einsatz. „Ab 5 Uhr kamen dann acht Radwegfahrzeuge dazu“, erklärte Stephan Mordhorst, Leiter des Winterdienstes beim TBZ. Außerdem befreiten 24 Mitarbeiter, die in drei- bis vierköpfigen Kolonnen loszogen, die Übergänge und Kreuzungen mit Schippe und Besen von der weißen Pracht. Dort, wo es unter dem Schnee glatt geworden war, wurde auch gestreut. „Hier in der Stadt hatten wird zum Glück wenig Verwehungen. Der Schnee war schätzungsweise bis zu zehn Zentimeter hoch“, sagte Mordhorst.

Er und seine Kollegen hatten auch nach dem morgendlichen Einsatz noch alle Hände voll zu tun. Bis 20 Uhr wird an entsprechend winterlichen Tagen in zwei Schichten bis 20 Uhr gearbeitet – zumal für den kompletten Dienstag weiterer Schneefall angesagt war. Die TBZ-Experten haben im übrigen schon die kommenden Tage im Blick: Da soll es mit bis zu minus zehn Grad auch in Neumünster knackig kalt werden. „Bis dahin müssen wir allen Matsch wegräumen, damit möglichst keine Stolperstellen entstehen“, erklärte der Winterdienst-Leiter. Denn danach könnte man an verharrschte Haufen „nur noch mit dem Eispickel ran“.