Polizei sucht Zeugen : Zwei Einbrüche ins Neumünsteraner Gesundheitsamt

von Dörte Moritzen

25. August 2020, 14:16 Uhr

Neumünster | Gleich zwei Mal stiegen dreiste Einbrecher in das Gesundheitsamt am Meßtorffweg ein. Erstmals entdeckten Mitarbeiter am Montag in den frühen Morgenstunden, dass eine Kellerfensterscheibe eingeworfen worden war. Allerdings hatten die Täter das Gebäude ohne Beute wieder verlassen.

Zweiter Einbruch am nächsten Tag

Einen Tag später stellte ein Mitarbeiter fest, dass erneut im Keller eine Scheibe zerstört worden war. Diesmal nahmen die Täter ein E-Bike und Schlüssel mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 04321/945-1111 oder 945-1520.

