Schmuck und Geld gestohlen : Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Trappenkamp und Rickling

Zwei Einbrüche gab es am Montag in Trappenkamp und in Rickling in der Zeit zwischen 4 Uhr morgens und 19 Uhr.

von Gunda Meyer

19. November 2019, 11:22 Uhr

In Trappenkamp hatten es ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus im Birkengrund abgesehen. Sie entwendeten dort Schmuck und Bargeld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten.

Auch in Rickling wurde eingebrochen

Ebenfalls ein Einfamilienhaus traf es an der Möhlenkoppel in Rickling. Auch hier wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei um Hinweise unter Tel. 04101/ 2020.

