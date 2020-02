Wasbek : Zur vollen Stunde gibt es ein Märchen

Die Märchenbühne Wasbek feiert wieder ihren Aktionstag mit Handpuppenspielern und Erzählern.

von Susanne Otto

25. Februar 2020, 18:08 Uhr

Als Abschluss der Saison veranstaltet die Märchenbühne Wasbek alle zwei Jahre einen Märchentag. In diesem Jahr werden Erzähler und eine externe Märchenbühne die Gäste sein. Der Aktionstag findet am Sonnabend, 7. März, im Gemeindezentrum Wasbek statt.

Was haben alle Märchen gemeinsam? Sie beginnen mit dem Satz: „Es war einmal“ – und sie enden eigentlich immer im Guten mit der logischen Feststellung, dass der Held der Geschichte – wenn er denn nicht gestorben ist – noch heute glücklich und zufrieden weiterlebt. Die Vorstellung von einem Märchen ist sehr durch die bekannten Werke der Gebrüder Grimm geprägt. Davon, dass dem nicht unbedingt so sein muss, kann sich jeder Besucher beim Märchentag am Sonnabend, 7. März, in Wasbek überzeugen. Von 14 bis 18 Uhr heißt es „Märchen satt“ in den Räumen der Märchenbühne im Gemeindezentrum Wasbek, Hauptstraße 37. Es werden Märchen mit Handpuppen gespielt, aber auch von professionellen Märchenerzählern frei vorgetragen. Natürlich kommt kein Märchentag an den Gebrüdern Grimm mit ihren Klassikern vorbei, aber es werden auch weniger bekannte und exotische Märchen gespielt und erzählt. Zum Abschluss der Saison spielt die Wasbeker Märchenbühne um 17 Uhr nochmal das Stück dieses Jahres, „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ von den Gebrüdern Grimm.

Das Programm wechselt jeweils zur vollen Stunde und der Eintritt ist frei.