Gross Kummerfeld : Zum Start gab es eine Überraschung

Das „Art Deco Trio“ eröffnete die Kleinkummerfelder Kuhstall-Konzerte.

von Klaus Merz

27. Mai 2019, 16:37 Uhr

Gross Kummerfeld | Mit einer Überraschung begann das Eröffnungskonzert der Kleinkummerfelder Kuhstall-Konzerte am vergangenen Sonntag auf dem Hof von Thomas Mohr in Kleinkummerfeld vor 100 Gästen. Clemens Wiencke konnte sein angekündigtes Programm nicht gestalten, da er stimmlich gehandicapt war. Er saß aber am Klavier des „Art Deco Trios“, das ein bezauberndes, facettenreiches Programm gehobener Salonmusik zelebrierte.

Clemens Wiencke sang nicht

Perfekt wie die Musiker Wiencke (Klavier), Jörg Peltzer (Klarinette) und Volker Bohnsack (Violoncello), die ihre Unterhaltungsmusik sowohl in einer historischen als auch geografischen Breite und Originalität boten und so für einen vergnüglichen Nachmittag sorgten.

Sie begannen mit einem fröhlichen musikalischen Dorffest, um anschließend die drei Sätze von Beethovens „Gassenhauer Trio“ zu spielen. Wohltuend zu hören, wie die drei Instrumente je ein Thema aufnahmen, variierten, um es dann wieder ins Trio einzubringen. Es folgten neben Wiener Kaffeehausmusik unter anderem Strauß’ „Frühlingsstimmenwalzer“ sowie der Klassiker der Comedian Harmonists „Wochenend und Sonnenschein“.

Thomas Mohr sprang ein

Kurz vor der Pause gab es die nächste Überraschung: Wiencke kündigte Thomas Mohr als „Gast im eigenen Hause“ an. Viel Beifall gab es für sein „Im Prater blühen wieder die Bäume“. Im zweiten Teil reiste das Trio über den Atlantik, um Astor Piazzollas „Tango Nuevo“ zu ehren. Nach dieser etwas schwermütigen Melodie kam Winklers „Neopolitanisches Ständchen“ naturgemäß leicht und locker, eben italienisch daher. Doch damit nicht genug an Facettenreichtum: Walzer, Operette, Tonfilm und auch Hollywood Evergreens standen im Programm. Ein gelungener, von exquisiten Musikern gebotener Nachmittag, der mit viel Beifall für die Akteure belohnt wurde. Weiter geht es mit diesen Konzerten: