GROSSENASPE : Zum Einstieg gab es Musik, die Spaß macht

Professor Dr. Hans Bäßler eröffnete den Orgelzyklus in der Katharinenkirche.

Avatar_shz von

15. Januar 2020, 16:13 Uhr

Warmherziger Applaus empfing Professor Dr. Hans Bäßler in der Katharinenkirche in Großenaspe. Den rund 170 Besuchern war die Erleichterung über die Fortsetzung des Orgelzyklus’ förmlich anzumerken. Nach dem Tod des Begründers und Organisators Professor Ernst-Ulrich von Kameke im vergangenen Jahr (der Courier berichtete) tritt Hans Bäßler seine Nachfolge an. „Es ist mir eine Ehre, diesen Orgelzyklus von meinem Lehrer zu übernehmen und seine kulturpolitische Arbeit fortzusetzen. Gerade im ländlichen Raum müssen wir das Wegbrechen der Kultur aufhalten. Ohne Kultur würden wir um eine Vielfaches ärmer sein. Dass diese Kirche heute so voll ist, macht mich hoffnungsfroh“, sagt Hans Bäßler in seiner Begrüßungsrede.

Zum Auftakt des 14. Orgelzyklus’, der unter dem Motto „Friends“ steht, wählte Hans Bäßler mit Musikstücken für Flöte und Orgel von Georg Friedrich Händel und einer Kirchensonate von Wolfgang Amadeus Mozart einen „weichen Einstieg“. „Das ist Musik, die einfach nur Spaß machen soll“, erklärte der renommierte Organist. Und den sollten die Besucher an diesem Nachmittag haben, denn was Johanna und Hans Bäßler ihnen darboten, war Können auf ganz hohem Niveau. Mit viel Einfühlungsvermögen begleitete Hans Bäßler seine Tochter Johanna, die mit ihrem virtuosen Flötenspiel die Zuhörer begeisterte, auf der Orgel. Dabei gelang es ihm, die Präsenz der Orgel zu wahren, ohne die zarten Klänge der Flöte zu erdrücken. Es schien so, als wenn sich die Klänge der Instrumente – hier die zarte Flöte, dort die mächtige Orgel – gegenseitig tragen würden. Selten hat man eine solche Stille während eines Konzertes erlebt, die sich in einem frenetischen Applaus am Ende des Konzertes entlud. Belohnt wurden die Zuhörer mit einer wunderschönen Zugabe.

Das nächste Konzert findet am Sonnabend, 25. Januar, ab 16 Uhr statt, Solist wird dann Professor Dr. Thomas Hettwer sein.