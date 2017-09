Förderverein Literaturcafe Einfeld : Zuhörer wurden mit Charme und Swing verzaubert

vergrößern 1 von 2 Foto: Voiges 1 von 2

Neumünster | Die kühlen Temperaturen machten Claudia Toppe am Sonnabend einen Strich durch die Rechung. Die Leiterin der Einfelder Bücherei und ihr engagiertes Team des Fördervereins Literaturcafé konnten die Besucher nicht wie vorgesehen im neu gestalteten Lesegarten verwöhnen. Doch die rappelvolle Gemütlichkeit, in der mehr als 100 Gäste ihren Platz in der Ausleihe fanden, trug letztlich dazu bei, dass sich sowohl der Sänger und Schauspieler Stefan Schael als auch sein Publikum leicht in die Atmosphäre der „heißen“ amerikanischen Swing-Ära der 20er- und 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzen konnten.

Unter dem Titel „Fly me to the moon“ präsentierte der charmante Künstler sozusagen zwischen Bardunst und Buchdeckeln eine stilvoll ausgefeilte musikalische Lesung, bei der seine angenehme, warme Stimme sowohl im Gesang als auch im textlichen Vortrag zum Tragen kam.

Zur Freude der Zuhhörer brachte er zahlreiche Anekdoten und allerlei Interessantes aus den Leben der legendären musikalischen Größen ihrer Zeit. So berichtete er unter anderem, dass der Sänger und Pianist Nat King Cole zunächst gar nicht singen wollte, dass Sammy Davis Jr. bereits im Alter von drei Jahren auf der Bühne stand und dass Frank Sinatra als wehleidiger Hypochonder seine Filmbosse in die Verzweiflung trieb.

Aber so richtig zum Dahinschmelzen brachte Schael (nicht nur die Damen) mit seinen sinnlich-keck vorgetragenen Liedern, zu denen Titel wie „Can I steal a little love“ (Frank Sinatra), „It don't mean a thing“ (Duke Elligton) und „One for my baby“ (Harold Arlen / Johnny Mercer) und logischerweise „Fly me to the moon“ (Bard Howard) gehörten.

Insgesamt gelang es „dem Mann im Smoking“, die Zuhörer geradezu zu verzaubern. Und mit der Melodie „It was a very good year“ (Ervin Drake) sowie der Zugabe „Don't get around much anymore“ aus der Feder von Duke Elligton fand der swingende Abend schließlich mit dem lautstarken Schlussapplaus seinen verdient begeisterten Ausklang.



von Sabine Voiges

erstellt am 05.Sep.2017 | 06:00 Uhr