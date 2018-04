Tierpark Neumünster : Zoo-Mitarbeiter finden Brötchen mit Reißzwecken und Büroklammern in Futtertonne

Tiere wie Esel oder Ponys hätten an der gefährlichen Futterspende sterben können, sagt die Zoodirektorin.

03. April 2018, 15:40 Uhr

Neumünster | Am Ostermontag haben Mitarbeiter des Tierparks Neumünster vier Brötchen mit Reißnägeln und Büroklammern bestückt in der Futterspenden-Tonne gefunden. Während der Sortierung der Futterspenden entdeckten sie die gefährlichen Teile und konnten verhindern, dass die Brötchen an die Tiere verfüttert wurden. Ein Unbekannter muss die gefährliche Futterspende in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr abgegeben haben. Eine Anklage wurde nicht erhoben.

Die Mitarbeiter des Tierparks sind geschockt und wütend. Nach langem Überlegen haben sie sich dazu entschieden, mit einem Facebook-Post über die Tat zu berichten. „An die kranke Person die uns gestern mit Reißnägeln und Büroklammern präparierte Brötchen in unsere Futtertonne geworfen hat.... was soll sowas? Man muss uns nicht mögen... wenn man ein Problem mit uns hat, stehen wir jederzeit gerne für ein Gespräch bereit.... aber wer absichtlich versucht unseren Tieren zu schaden, ist einfach nur krank!! Unsere Mitarbeiter sortieren die abgegebenen Futterspenden täglich sehr aufmerksam aus! Danke an unser tolles Team, dass hier Schlimmeres verhindert wurde!“

„Ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, dass sie trotz der großen Anzahl der Spenden – gestern haben wir immerhin 2600 Besucher gezählt – so aufmerksam die Spenden begutachtet haben“, sagt Verena Kaspari, die Zoodirektorin, auf Nachfrage von shz.de. Ein Esel oder Pony hätte durchaus an den Reißnägeln oder Büroklammern sterben können, unterstreicht sie die Gefahr.

Vor dem Tierpark steht ein kleines Futterhaus mit drei Tonnen, in die Tierfreunde Futterspenden werfen können. Dafür muss der Spender den Tierpark nicht betreten. Täglich werden die Tonnen geleert und die Spenden sortiert. „Aber nicht, weil wir mit so einer Tat rechnen, sondern damit verschimmeltes Brot nicht zu den Tieren gelangt“, erklärt Kaspari.

Man hätte sich entschieden, die Polizei vorerst nicht einzuschalten. Die Chance, den Täter zu finden, gehe gleich Null. „Die Mitarbeiter werden jetzt noch aufmerksamer die Spenden prüfen und auf die Tiere achten“, sagt Kaspari. Die Spendentonnen sollen nicht außer Betrieb genommen werden. „Von der Tat eines Menschen sollen nicht alle anderen Spender leiden“, so die Direktorin.