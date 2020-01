Schmuck und Bargeld gestohlen : Zeugen nach Einbrüchen in Wahlstedt und Tangstedt gesucht

Am 30. Dezember brachen Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser ein, in Tangstedt wurden Schmuck und Bargeld gestohlen.

Avatar_shz von Gunda Meyer

02. Januar 2020, 14:39 Uhr

Wahlstedt | Ein Sicherheitsunternehmen verständigte die Polizei, dass an einem Einfamilienhaus in der Straße Im Holt in Wahlstedt Einbruchalarm ausgelöst worden war. Die Beamten stellten um 14.30 Uhr an dem Haus eine aufgebrochene Terrassentür fest. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter nicht in das Haus ein, sondern ergriffen nach dem Auslösen des Alarms die Flucht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich Im Holt/Bussardstieg/Habichtshorst/Am Eichengrund aufgefallen sind.

In Tangstedt erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bargeld

Bereits um 13 Uhr bemerkte am selben Tag die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Ginsterweg in Tangstedt, Ortsteil Wilstedt-Siedlung, fremde Personen auf ihrer Auffahrt. Als sie diese ansprach, sprangen sie über einen Zaun, liefen zu einem Auto und fuhren weg.

Die Frau stellte dann fest, dass die zwei Männer zuvor offenbar trotz ihrer Anwesenheit durch die offene Haustür in das Haus gegangen sind und aus verschiedenen Räumen Schmuck, Bargeld und eine Ledertasche gestohlen hatten.

Zwei Männer werden gesucht

Die beiden Männer konnten folgendermaßen beschrieben werden: etwa 30 bis 35 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet. Möglicherweise besteht ein Bezug zu einem hellgrauen Auto mit Hamburger Kennzeichen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg nimmt für beide Einbrüche Hinweise unter der Rufnummer 04101/2020 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?