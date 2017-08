Karnevalsclub Stadtgarde, : Zeltlager war wieder ein großer Erfolg

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Normalerweise wäre die zehnte Auflage einer Veranstaltung ein Jubiläum. Doch da sind Karnevalisten auch in ihrer Freizeit eigen: „Wir feiern erst beim elften Mal im kommenden Jahr“, erklärte Karsten Rüchel, Präsident vom Karnevalsclub Stadtgarde, beim traditionellen Zeltlager am Wochenende auf dem Gelände des TS Einfeld am Roschdohler Weg. Über 100 Kinder hatten sich wieder zu der beliebten Veranstaltung von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag angemeldet.

Ihnen wurde dank der Unterstützung zahlreicher Sponsoren und der Mitarbeit von 25 Betreuern einiges geboten. So konnten die Mädchen und Jungs im Alter zwischen 5 und 15 Jahren wieder an zahlreichen Aktionen teilnehmen. Am Sonnabend wurden zum Beispiel Kisten gestapelt, Kerzen gezogen oder Gipsabdrücke von Händen hergestellt. Vor allem bei den Jungs, die ansonsten mit einem Drittel die Minderheit stellten, war das Fußballcamp beliebt. Auf der Anlage des Sportvereins kickten sie bei durchweg schönem Wetter den Ball hin und her.

„Wir haben mal mit 25 Kindern angefangen. Mittlerweile sind wir ohne große Werbung bei über 100, und die kommen aus ganz Schleswig-Holstein“, erklärte Karsten Rüchel. Die Kooperation mit dem TS Einfeld besteht dabei schon seit Jahren, auch deshalb weil Rüchels Stellvertreter Rüdiger Schmitt ebenfalls bei den Einfeldern tätig ist. „Das Vereinsgelände ist ideal. Hier lernen sich die Kinder unterschiedlicher Altersgruppen kennen und machen einiges gemeinsam“, sagte Schmitt.

Präferenzen blieben dabei nicht aus. Während sich die Kleinen sehr fürs Basteln und Spielen interessierten, war bei den Älteren vor allem das „Chillen“, also das einfache Rumsitzen und Abhängen am Lagerfeuer, beliebt. Freitagabend lockte eine Disko zum Tanz. Am Sonnabend rückte nicht nur die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte mit einer Wasserspritze an und sorgte für Abkühlung, am Abend kam auch der Neumünsteraner Musiker Martin D. Winter vorbei und sorgte am Lagerfeuer für Stimmung. Und so sprach Emily (11) das aus, was vermutlich alle dachten: „Es ist wirklich toll hier.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 28.Aug.2017 | 09:00 Uhr