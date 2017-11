FESTAKT IM RATHAUS NEUMÜNSTER : Zeitung zum Hören als Draht zur Welt

vergrößern 1 von 2 Foto: HC 1 von 2

von Jens Bluhm

erstellt am 30.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Wer wissen will, was in der Welt und unserer Stadt passiert, der liest den Courier. So weit, so gut. Was aber, wenn die Augen nicht mehr so recht mitspielen oder das Schicksal das Lesen gar von Kindheit an verhindert? Wie kommen eigentlich sehbehinderte oder blinde Menschen an den Lesestoff, ohne den „Mitreden“ gar nicht möglich ist.

Diese Frage stellten sich vor 35 Jahren auch engagierte Mitglieder der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN). In einer Zeit, in der es den Begriff Inklusion noch gar nicht gab, wollten sie ihren Beitrag zur Eingliederung von Menschen leisten, die die Zeitung nicht lesen, aber trotzdem mitreden wollten. Einmal pro Woche trafen sie sich zur Redaktionssitzung, debattierten über ausgeschnippelte Zeitungsartikel, die sie schließlich nach sorgfältiger Auslese vorlasen und auf Band aufnahmen. Die Cassette wurde vervielfältigt und fand so den Weg zu den ersten „Abonnenten“, die die Zeitung unterstützt durch zahlreiche Sponsoren kostenlos hören durften. „Über die Weltpolitik wurden sie über Radio oder Fernsehen informiert, von den regionalen oder lokalen Nachrichten waren sie bis zu diesem Zeitpunkt weitgehend ausgeschlossen“, erinnerte sich gestern Ursel Schmidt, Hörzeitungsredakteurin der ersten Stunde an die Anfänge.

Im Alten Ratssaal wurden ihr und ihren vielen Nachfolgern und Kollegen, die die Zeitung über Jahrzehnte mit Neuigkeiten aus Kultur, Politik und Gesellschaftsleben gefüllt haben, gestern mit einem kleinen Festakt gedankt. Zwar gab es über die Jahre auch manche Hänger, in denen das Projekt einzuschlafen drohte, 2009 gelang mit der Umstellung von Cassette auf CD, neuen Sponsoren und einer frisch motivierten Redaktion aber ein Neustart, der der Zeitung einen konstanten Hörerstamm von derzeit 45 Sehbehinderten bescherte.

Herbert Möller, Ehrenvorsitzender der CDU und des Siedlerbundes, verfeinerte den Festakt mit einem hörenswerten Vortrag über die schweren Wiederaufbaujahre nach dem Krieg. Gute Nachricht für die Abonnenten: Der spannende Vortrag soll in Auszügen auf einer der nächsten Ausgaben der Blindenzeitung zu hören sein.