Fußball-Landesliga Mitte : Zehn Rasensportler gewinnen hochdramatisches Derby gegen SVT Neumünster

VfR agiert ab der 15. Minute in Unterzahl, gerät zwei Mal in Rückstand und siegt durch ein Tor in der Nachspielzeit.

Neumünster | Ein hochdramatisches Derby mit zahlreichen Höhepunkten bekamen 302 zahlende Zuschauer im VfR-Stadion geboten. Rasensport gewann das Stadtduell in der Landesliga Mitte gegen den nunmehr fünf Mal in Folge geschlagenen SV Tungendorf mit 3:2 (1:2). Wie schon 14 Tage zuvor beim 3:1 gegen die SpVg Eidertal feierte Lila-Weiß einen Sieg des Willens und der Mor...

