Neumünster : Zauberhaftes Spektakel

Das letztes Konzert der Saison aus der Reihe „Klanggeschichten“ war ein Erfolg. Das Kulturbüro zieht eine positive Bilanz.

von gme

05. Mai 2018, 12:32 Uhr

Mit selbst gebastelten Feenstäben und einem einstudierten Lied waren die Grundschul-Kinder der Mühlenhofschule und Gartenstadtschule gut vorbereitet auf das Mitmachkonzert „Im Feengarten“, das gestern im Theater in der Stadthalle aufgeführt wurde.

Das Konzert bildete den Abschluss der Reihe „Klanggeschichten“, die das Kulturbüro der Stadt Neumünster auf die Beine gestellt hat. „Das war auch in dieser Saison ein voller Erfolg, alle drei Konzerte waren mit je 100 Kindern ausverkauft“, so Agnes Trenka vom Kulturbüro.

Gefördert wird das Projekt zu 70 Prozent aus dem kommunalen Programm Kulturteil, das Kindern und Jugendlichen in der Stadt die kulturelle Teilhabe ermöglichen soll.

Die musikalische Märchenreise, bei der sich das Mädchen Lea im Land der Feen alle Wünsche erfüllen kann und am Ende feststellen muss, dass das nicht wirklich glücklich macht, wurde nicht nur die Fantasie der Kinder mit verschiedenen Projektionen angeregt, sondern sie zauberten und sangen fleißig mit den drei Schauspielerinnen, die gleichzeitig auf Bratsche, Harfe und Querflöte spielten. „Das ist ein umfassendes Kulturerlebnis, die Kinder sollen auf diese Art auch an die klassische Musik heran geführt werden“, so Agnes Trenka weiter. Lelyan (8) und Mitschülerin Neele (8) von der Gartenstadtschule waren begeistert: „Mir hat am besten das Zaubern gefallen, das würde ich auch gern können“, sagte Lelyan.

Die nächste Reihe „Klanggeschichten“ ist derzeit in Planung. „Es werden wieder drei Veranstaltungen“, sagte Agnes Trenka. Die Reihe wird im November starten.