Mädchen-Musikzug : Zauberhafte Filmmusik in Neumünster

Der Mädchen-Musikzug Neumünster lädt erstmals zu einer Musikarena mit einem Sinfonie-Orchester ein.

von Gabriele Vaquette

01. Januar 2020, 13:19 Uhr

Bombastische Melodien voller Gefühle, die die Zuhörer in die Film-Welt entführen: Unter dem Motto „Cinemagic 2020 – Brass meets Strings“ lädt der Mädchen-Musikzug Neumünster (MMN) am Sonnabend, 11. Januar, zu seiner Musikarena im Theater der Stadthalle am Kleinflecken ein. Abends wird nach dem Konzert die Ballsaison im Festsaal mit einer Galanacht eröffnet.

Musikalisch wird etwas Besonderes präsentiert: Denn erstmals holt sich der MMN ein Sinfonie-Orchester mit ins Boot, um Melodien aus „Titanic“, „The Rock“, „Die glorreichen 7“, „Herr der Ringe“ und „Piraten der Karibik“ zu spielen. „Damit geht ein lang gehegter Wunsch von mir und den Musikerinnen in Erfüllung. Mit dem Orchester entsteht eine außerordentliche Klangfülle“, sagt der musikalische Leiter Hans-Georg Wolos. „Ich freue mich riesig, dass wir unserem Publikum dieses besondere Highlight bieten werden – natürlich spielen im Sinfonieorchester nur Mädchen. Der jüngste Probeabend hat mich in große Vorfreude versetzt“, sagt Bernd Müller, Vorsitzender des Vereins für Jugendmusik, dem Trägerverein des Orchesters.

In drei Konzerten werden die Mädchen die Filmmusiken am Sonnabend, 11. Januar, um 15 und um 19 Uhr und am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr präsentieren. Am Sonnabendabend geht es um 18 Uhr mit einem Sektempfang los, nach dem Konzert startet die Galanacht ab 21 Uhr mit der Band Shout.

Der Abend wird moderiert von dem Radio-Chefkorrespondenten Carsten Kock von R.SH.

Karten für die Konzerte kosten 12,50 Euro plus Gebühr; es gibt sie bei Auch & Kneidl, Tel. 44 064 / -65, und bei den Musikerinnen. Karten für die Galanacht kosten 39 Euro; sie können unter Tel. 64892 oder per Mail an maedchen.musikzug@googlemail.com geordert werden.