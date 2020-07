Aktuelle Covid-19-Zahlen : Zahl der Quarantäne-Fälle in Neumünster sinkt

Aktuell sind 54 Menschen in Quarantäne, das sind im Vergleich zum Vortag vier Personen weniger. Eine Person ist genesen.

31. Juli 2020, 13:55 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Covid-19-Erkrankungen in Neumünster liegt weiterhin bei 84. Aktuell sind 54 Menschen in Quarantäne, das sind im Vergleich zum Vortag vier Personen weniger. Drei Personen gelten aktuell als erkrankt und befinden sich in häuslicher Isolation. Eine Person liegt im Krankenhaus. Bislang sind zwei Patienten mit dem Wohnort Neumünster und bestätigtem Laborbefund auf Covid-19 im Krankenhaus gestorben, 78 sind genesen.