Noch drei Patienten im Krankenhaus : Zahl der Corona-Erkrankten in Neumünster bleibt stabil

Seit dem Wochenende sind etwas weniger Personen in Quarantäne und einige mehr genesen.

05. Oktober 2020, 14:13 Uhr

Am Montag hat es in der Stadt keinen weiteren bestätigten Coronafall gegeben. Die Gesamtzahl liegt weiterhin bei 173 Personen.

159 Patienten mit Labornachweis auf Covid-19 sind nach Angaben aus der Verwaltung genesen, das sind drei mehr als am Wochenende. 99 Personen sind aktuell noch in Quarantäne, 14 weniger als am Sonntag. Unverändert befinden sich drei Personen im Krankenhaus, drei weitere starben. Die 7-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu gestern in Neumünster stabil geblieben bei 4,9 pro 100.000 Einwohner.