Gasstrasse : Wohnungslose werden immer jünger

Neumünster | Sie führen ein Leben abseits von Konsum und Wohlstand und sind doch mitten unter uns: Die Wohnungslosen in Neumünster haben an der Gasstraße eine wichtige Anlaufstelle. Am Sonntag hat die Tages- und Übernachtungsstelle der Diakonie ihr traditionelles Sommerfest gefeiert. Etwa 65 Menschen zwischen 18 und 80 Jahren, die entweder kein Dach über dem Kopf haben oder hilfsbedürftig sind, waren in die Einrichtung in Bahnhofsnähe gekommen.

Für drei Euro konnten die Besucher beim Dosenwerfen, Dart und Torwandschießen Punkte sammeln und sich im Anschluss aus gespendeten Sachpreisen wie etwa Duschgel oder Strickwolle Gewinne aussuchen. In dem Obolus waren aber auch Getränke und warme Mahlzeiten vom Grill enthalten. „Das Essen motiviert die Menschen, herzukommen“, schilderte Hans-Jürgen Bröcker, seit 13 Jahren Leiter der Einrichtung, die es seit 22 Jahren gibt.

Bröcker stellte auch fest, dass die Anzahl der jungen Leuten, die aus der Gesellschaft herauszufallen drohen, kontinuierlich steigt: „Es kommen immer mehr Menschen zwischen 18 und 25 Jahren zu uns. Der Anteil an Frauen wächst zusehends.“ Sein Stellvertreter Harald Töller weiß: „Dahinter stehen oft familiäre Probleme. Bei älteren Leuten können Ehestreitigkeiten der Grund sein.“

Das Haus an der Gasstraße hat 24 Stunden am Tag während des ganzen Jahr geöffnet. Etwa 25 Schlafplätze gibt es dort, Männer und Frauen schlafen getrennt. Die meisten Obdachlosen sind Neumünsteraner, aber auch Durchreisende klopfen dort für eine Dusche, Essen und ein Bett an. Gut genutzt wird auch die Tagesstätte und der Mittagstisch. „Täglich gehen etwa 30 Essen raus“, erklärte Harald Töller. Ein Angebot, das auch das Ehepaar Peter (70) und Barbara Hamann (71) regelmäßig nutzt. Beide sind zum Sommerfest gekommen und haben sich an den Spielen beteiligt. Eine feste Wohnung hätten sie zwar, nur das Essen reiche nicht immer, so der Senior.

von Alexandra Bury

erstellt am 05.Sep.2017 | 09:00 Uhr