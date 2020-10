Bordesholm : Wohlfühlmusik im Savoy

Hannah Köpf und ihre Band begeisterten in Bordesholm mit schmelzenden Melodien und liebevollen Texten.

Avatar_shz von shz.de

27. Oktober 2020, 19:10 Uhr

Wieder einmal bestätigte ein Konzert im Savoy die unglaubliche Qualität in dieser Spielstätte der Extraklasse. Als verlässliche Wohlfühlkonstante in schwierigen Zeiten betätigte sich diesmal Jazz- und

Folksängerin Hannah Köpf aus Köln, die bei ihrem Abstecher nach Bordesholm ganz tief in die Emotionskiste griff.

Zart schmelzende Melodien, liebevolle Texte und eine Stimme, die das Beste aus Norah Jones, Joni Mitchell und Katie Melua destillierte, dazu eine kongeniale Band, die die fünfzehn Besucher am Ende zu stehenden Ovationen hinriss.

Dabei kannte am Anfang kaum einer der Konzertfreunde den Liederkosmos der schon in jungen Jahren zur Musik strebenden Künstlerin. Sie sollten ihn schnell schätzen lernen, denn was in den folgenden zwei Stunden in den Saal mit den roten Tischlämpchen tönte, war wirklich vom Allerfeinsten und verdient jeden erdenklichen musikalischen Spitzenplatz.

Behutsam und mit jeder Menge Poesie entfaltete sich hier jeder Song langsam, um dann nach kurzer Zeit seine durchschlagende Wirkung zu entfalten. Im Schmelztiegel zwischen, Jazz, Pop und Folk intonierte Hannah Köpf im Stile einer leidenschaftlichen Storytellerin, sendete Botschaften der Liebe und des Friedens in den Saal.Und das, ohne irgendwie belehrend zu wirken. Denn Bescheidenheit ist die Zier der Sängerin, die auch mal hinter dem Piano verschwand und ihre großartigen Bandkollegen zu ihrem Recht kommen lässt. Tim Dudek, der auch als Komponist mit dabei ist, streichelte sein Schlagzeug. Jakob Kühnemann verhalf dem Kontrabass zu seiner Bestimmung, und Bastian Ruppert streute fulminante, aber nicht zu egoistische Gitarren-Soli bei, die die verzückten Besucher sogar zu spontanem Applaus animierten.

Zentrum des Geschehens aber war Hannah Köpf, die mit „Something has changed“, „Golden leaves“ oder „Cinnamon“, dem Titelstück des aktuellen Albums, als Chronistin imaginärer oder wahrer Lebensgeschichten fungierte und mit Ukulele in der Hand die behagliche Stimmung im Saal noch einmal verstärkte.

„The silent days“, einer von unzähligen wunderschönen Songperlen dieses Abends, bündelte quasi die beherrschende Botschaft von Hannah Köpf und ihrer Band: In der Ruhe liegt letztlich die Kraft.