Nortorf : Wohin mit „Oma und Opa“?

Die beiden neuen Bewohner vor der Nortorfer St.-Martin-Kirche stoßen nicht überall auf Gegenliebe.

von shz.de

28. August 2018, 15:07 Uhr

Die beiden neuen Bewohner, die kürzlich auf einer Bank vor der Nortorfer St.-Martin-Kirche Platz genommen haben, stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Die Figuren „Oma und Opa“ von Manfred Richter sollten eigentlich auch nur kurz an dieser Stelle sitzenbleiben – bis zur Erlaubnis des städtischen Bauausschusses zum dauerhaften Umzug des Paares auf den Marktplatz. Doch dieser Plan wurde in der jüngsten Sitzung der Ausschussmitglieder abgelehnt. So bleibt die Zukunft der beiden Senioren ungewiss. Denn das „Kirchenasyl“ soll nur übergangsweise gewährt werden.

Seit einigen Jahren sorgen die lebensgroßen Figuren des Nortorfers Manfred Richter schon in der Nortorfer Innenstadt für Aufsehen. Ob Badenixe, Gondoliere, griechischer Wachsoldat, Kanalschwimmer oder Weihnachtsmann, sie sind nicht nur begehrte Fotomotive, nach Richters Motto „Nortorf soll ‚noch‘ bunter werden“ bringen sie gleichzeitig etwas mehr Farbe auf den Marktplatz. Dementsprechend hatte Richter für sein Seniorenpärchen einen offiziellen Antrag gestellt, dem unter anderem aus haftungsrechtlichen Gründen aber nicht stattgegeben wurde. Doch nun ist nicht nur das Schicksal der beiden Senioren ungewiss. Da einer der Ablehnungsgründe die haftungsrechtliche Seite war, wird nun ebenfalls der „Kanalschwimmer“ unter die Lupe genommen. Denn falls tatsächlich einmal etwas in Zusammenhang mit der Figur passieren sollte, stellt sich die Frage, inwieweit die Stadt dafür haftbar gemacht werden könnte. Und das müsse nun erst einmal geprüft werden.

„Als wir Kenntnis von der Ablehnung des Bauausschusses bekamen, hat sich der Vorstand des Kirchengemeinderates zusammengesetzt und kurzfristig eine Verlängerung des Aufenthaltsrechts der beiden Figuren beschlossen“, erklärt der Vorstandsvorsitzende, Hanns Lothar Kaempfe. „Das ist aber auch nicht unbegrenzt“, betont Kaempfe. Spätestens zur Adventszeit müssen die beiden Senioren eine neue Bleibe haben. „Das würde sich mit dem weihnachtlichem Schmuck und unserer Krippe nicht vertragen und damit die ganze Stimmung beeinträchtigen“, fügt der Vorsitzende an.

Unabhängig davon, gab es kurz nach der Aufstellung des Seniorenpärchens bereits einige kritische Stimmen, die sich gegen einen Verbleib der Figuren aussprachen. Sie seien nicht mit der Würde vereinbar, der es im kirchlichen Umfeld bedürfe. Denn es fehle ihnen doch eine gewisse Ernsthaftigkeit. Ob es aber eine Diskriminierung der männlichen Senioren sei, dass Opa mit Strickzeug ausgerüstet wurde, sei wertungsfrei dahingestellt. Der Künstler jedenfalls wollte mit seinen beiden Figuren gerade zum Nachdenken über das Rollenverständnis anregen.

Richter, der zurzeit in Süddeutschland im Urlaub ist, sieht das gelassen. „Ich werde mir schon etwas einfallen lassen“, meinte er. Ein Umzug in den Stadtpark, wie er vom Bauausschuss angeboten wurde, kommt für ihn aber nicht in Frage. „Die Figuren habe ich ja gerade als Farbtupfer für den Marktplatz geschaffen.“