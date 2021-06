Hitze in Neumünster : Wochenmarkt in Tungendorf fällt heute aus

Die Stadt informierte soeben kurzfristig über die Absage am heutigen Freitagnachmittag.

Neumünster | Aufgrund der großen Hitze muss der Wochenmarkt in Tungendorf am heutigen Freitagnachmittag abgesagt werden. Das teilte die Stadtverwaltung soeben mit. Angesichts der extrem hohen Temperaturen sei es ausgesprochen schwierig, die Waren frisch zu halten. "Daher entschlossen sich die Marktbeschicker und die Stadt Neumünster den Wochenmarkt in Tungendorf a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.