Neuer Kalender : Wo überall Neumünsters grünes Herz schlägt

Fotograf Jörg Hoffmann (51) will mit Natur-Motiven auf die schönen Ecken der Stadt aufmerksam machen.

von Gabriele Vaquette

27. Juli 2020, 11:46 Uhr

Wo sind die schönen Naturecken in der Stadt? Einen neuen Neumünster-Kalender 2021 hat Fotograf Jörg Hoffmann zusammengestellt, in dem ausschließlich Natur- und Landschaftsaufnahmen gezeigt werden – das „grüne“ Neumünster. „Ich hatte mich entschlossen, so die herrliche Natur in der Stadt zu zeigen.“

Bisher hat der 51-jährige Gartenstädter überwiegend Reise- und Landschaftskalender mit Motiven aus dem In- und Ausland gestaltet – von Hamburg, Sylt, der dänischen Insel Mön bis zum orientalischen Marrakesch (Marokko) (www.calvendo.de).

Im Hauptberuf Bänker, hatte Hoffmann immer schon eine Passion für die Fotografie. Er ist seit vier Jahren freiberuflich tätig und liefert seine Fotos an Agenturen. Seine Motivation: „Ich bin durch und durch Neumünsteraner. Es hat mir in der Seele wehgetan, als vor gut einem halben Jahr leider nicht zum ersten Mal in den Sozialen Medien diskutiert wurde, wie hässlich Neumünster sei.“ Das wollte er widerlegen – und neben stadtbekannten Motiven wie Teich oder Einfelder See sind überwiegend Motive aus den einzelnen Stadtteilen enthalten.

„Mich haben die teilweise begeisterten Rückmeldungen gefreut, wenn jemand ein Bild aus seinem Stadtteil entdeckt hat, wie zum Beispiel den Faldera-Teich“, so Hoffmann. Auch ein blauer Blütenteppich aus Rencks Park ist dabei. Hoffmann will so auf die vielen Naherholungsbiete in der Stadt hinweisen und zu einer Entdeckungstour einladen. Auf der Rückseite des Kalenders werden die Standorte der Motive genannt. „So besteht die Möglichkeit, bei einem Spaziergang die Motive selber zu erkunden und die Schönheit der Natur zu genießen“, sagt Hoffmann.

> Der Kalender (DIN A3) kostet 19,95 Euro. Es gibt ihn bei den Buchhandlungen Trio, Krauskopf und Hugendubel sowie direkt beim Fotografen (joerg.hoffmann@mailbox.org).