Polizei bittet um Hilfe : Wo ist der 15-jährige Tyron Jannik N. aus Neumünster?

Der Junge wird seit einer knappen Woche vermisst. Jetzt wendet sich die Kripo an die Öffentlichkeit.

Avatar_shz von Dörte Moritzen

28. Januar 2021, 16:08 Uhr

Neumünster | Die Polizei in Neumünster sucht nach einem 15-jährigen Jungen, der seit Freitag der vergangenen Woche vermisst wird. Das teilte Polizeisprecher Sönke Petersen am Donnerstag mit. Demnach verschwand Tyron Jannik N. am 22. Januar um 8 Uhr. "Vermutlich hält er sich im Stadtgebiet von Neumünster oder in der Umgebung auf", erklärte der Sprecher.

So sieht der Vermisste aus:

Der Vermisste ist zirka 1,65 Meter groß, hat eine schlanke Figur, dunkelbraune Augen und dunkelblonde Haare. Er ist vermutlich mit einer roten Jogginghose, einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Mütze mit der roten Aufschrift „Wellensteyn“ und hellgrauen Turnschuhen bekleidet.

Wer Tyron Jannik N. sieht oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, wird gebeten, die Kriminalpolizei Neumünster unter Tel, 04321/9450 oder über den Notruf 110 zu verständigen.