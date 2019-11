Karneval in Neumünster : Wittorf hat ein neues Prinzenpaar

Mika I. und Mara stellten sich offiziell vor. Die Karnevalsgesellschaft Wittorf startete als erste fröhlich in die fünfte Jahreszeit.

von Susanne Otto

03. November 2019, 17:33 Uhr

Den Auftakt für die Karnevalssession 2019/2020 für die Karnevalisten in Schleswig-Holstein machte in diesem Jahr die Karnevalsgesellschaft Wittorf. „Wir freuen uns, als erste Gesellschaft in die fünfte Jahreszeit der Karnevalisten zu starten“, sagte Wittorfs Präsidentin Doris Voigt in ihrer Begrüßungsrede vor den vielen Gästen, die aus ganz Schleswig-Holstein und sogar aus Hamburg angereist waren.

Der Veranstaltungssaal im Hotel Prisma war zur Proklamationseröffnung der Narren aus Wittorf bis auf den letzten Platz besetzt. Doris Voigt freute sich, Abordnungen befreundeter Karnevalsgesellschaften aus Marne, Hamburg, Kiel und Lübeck begrüßen zu können. Die Lübeck Rangenberger KG hatte ihr noch amtierendes Prinzenpaar Jens I. und Saskia I. mitgebracht und auch Nyge-Münster sein Dreigestirn, den Bauern Rainer, die „Jungfrau“ Marco und Prinz Thomas. Dem närrischem Volk versprach Wittorfs Präsidentin einen bunten, karnevalistischen Abend mit tollen Tanzdarbietungen und Showprogramm – und sie hielt Wort. Ein schönes Bild bot sich den Gästen, als die KG Wittorf in den Saal einmarschierte.

Abschied nehmen hieß es an diesem Abend für Wittorfs Kinderprinzessin Gina I. Ihre Regentschaft endete an diesem Abend. Doch die Jugend erhielt mit Lotta I. eine würdige Nachfolgerin, die – wie sie in ihrer Begrüßungsrede sagte – sich auf die schönen Veranstaltungen freut. Ihr zur Seite steht dabei Kinderprinzessin-Begleiter Joshua.

Beifall gab es für den gelungenen Gardetanz der Minigruppe und den Tanz der Jugendgarde. Aber auch die Tanzmariechen Leni und Lotta, die frischgekrönte Kinderprinzessin, zeigten gekonnt ihre einstudierten Choreografien. Sie alle hatten in den vergangenen Monaten hart für ihre Auftritte geübt und freuten sich jetzt endlich, den Zuschauern ihr tänzerisches Können zeigen zu können.

Vorgestellt wurde den Gästen auch der neue Burggraf Markus, der zu den Repräsentanten der Wittorfer Karnevalsgesellschaft gehört.

Nach dem Showtanz der Jugendgarde wurde es ruhig im Saal. „Haben wir ein neues Prinzenpaar oder nicht?“, lautete die Frage von Wittorfs Präsidentin. Und schon öffnete sich die Tür und das neue Wittorfer Prinzenpaar marschierte unter dem Beifall der Gäste ein, aber noch ohne Insignien, die ihnen jetzt erst überreicht wurden. Das neue strahlende Prinzenpaar der Wittorfer Narren sind Prinz Mika I. (Widmann) und Prinzessin Mara I. (Künnecke), die die Glückwünsche der Gäste entgegennahmen.

„Unser Motto lautet ,Wir lassen nichts anbrennen’“, erklärte das Prinzenpaar Mika I. und Mara I. in seiner Rede. Sie freuen sich schon auf die zahlreichen Auftritte in der Session. Gastgeschenke in Form von Showacts und Mariechentänzen hatten die Rangenberger, die Freunde von Nyge-Münster und von Rut Wiess Lübeck mitgebracht.

Mit einem großen Finale und dem Elferratslied endete nach vier Stunden die abwechslungsreiche Wittorfer Sessionseröffnung.