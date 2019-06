Viel zu Heiss und trocken : Wird der Hitzerekord in Neumünster geknackt?

Am Sonntag sind 36 Grad möglich. Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

von Christian Lipovsek

28. Juni 2019, 16:51 Uhr

Er steht seit 20. Juli 2006, doch am Sonntag könnte der bisherige Hitzerekord in Neumünster von 35,5 Grad geknackt werden. „Es muss zwar sehr viel stimmen, aber 36 Grad sind gegen Mittag theoretisch möglich, ehe Nordsee-Luft wieder für Abkühlung sorgt“, sagt der Neumünsteraner Meteorologe Niko Renkosik, der seit 2012 für die Meteo-Group in München die Wettervorhersagen für die ARD (Tagesthemen, Wetter vor Acht, WDR, NDR, SWR und RBB) macht. Danach zieht eine Kaltfront von Westen herein, die allerdings so gut wie keinen Niederschlag mit sich bringt. „Sehr ungewöhnlich“, sagt Renkosik. Regen sei auf absehbare Zeit in Neumünster nicht in Sicht.

Das hat Auswirkungen. „Man sollte die direkte Sonneneinstrahlung meiden, und wenn man Sport macht, dieses in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden tun“, so Oberarzt Holger Brammer, Facharzt für Innere Medizin am Friedrich-Ebert-Krankenhaus. Zudem sollte dem Körper viel Flüssigkeit zugeführt werden, in erster Linie Wasser oder Tee, auf gar keinen Fall Alkohol. „Bei Hitze weiten sich die Gefäße, um vor allem an Armen und Beinen Wärme abzugeben“, erklärt er. Wer zu wenig trinkt, kann leicht einen Blutdruckabfall bekommen und dann umkippen. Zudem rät Brammer zu Sonnencremes, Kopfbedeckungen und leichter, weiter Kleidung sowie Salzaufnahme: „Gerne mal Salzstangen oder eine Tüte Chips naschen“, sagt er.

Aber auch an die Haus- und Wildtiere sollte gedacht werden. „Vögel und Kleintiere haben genauso Durst wie Menschen. Eine flache Schale mit kühlem Nass an einem katzensicheren Ort hilft“, erklärt Dr. Björn-Henning Rickert, Vorsitzender des Naturschutzbundes.

Er weist zudem auf die große Bedeutung von Bäumen und Grünanlagen in der Stadt hin, deren Verdunstungskälte wichtig sei. „Immer mehr versiegelte Flächen und auch die so beliebten Stein-Schotter-Gärten tragen nur dazu bei, dass die Temperaturen im Kleinklima weiter steigen.“

Eine Folge der viel zu trockenen Natur: Die Waldbrandgefahr erreicht am Sonntag die höchste Stufe. „Wir raten dringend vom Gebrauch von Unkraut-Brennern ab“, warnt dann auch Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr. Wer mit Holzkohle grillen möchte, solle auf einen feuerfesten Platz gehen und sicherstellen, dass die Glut im Anschluss auch vollkommen gelöscht ist.

Die Trockenheit macht sich auch im Wasserwerk am Brüningsweg bemerkbar, hat aber noch keine Auswirkungen. „Die sonst übliche Auffüllung des Grundwassers im Frühjahr gab es dieses Jahr an unseren Messpunkten nicht“, sagt Leiter Alexander Diertens. Dennoch gebe es noch genug Trinkwasser. „Wir könnten technisch elf Millionen Kubikmeter pro Jahr fördern, dürfen rechtlich neun Millionen und haben im vergangenen Jahr 5,8 Millionen Kubikmeter abgegeben“, so Diertens.

16 000 Kubikmeter sind es im Schnitt pro Tag, im Mai lag der Tageshöchstwert bei 22 200 Kubikmetern. In Betrieb gegangen ist auf dem Werksgelände der Stadtwerke der neue Druckausgleichsbehälter, der Druckschwankungen im Netz ausgleicht. Die 300 000-Euro-Investition löst den alten Behälter von 1936 ab.