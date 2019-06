Wirbelwind betört mit Stimme und Attitüde

von shz.de

17. Juni 2019, 18:52 Uhr

Bordesholm | Mit Sängerin June Coco schloss ein musikalischer Wirbelwind mit riesigem Potenzial die Konzertsaison im Bordesholmer Savoy ab. Eingängige Pop-Rhythmen, eine fantastische Stimme und viel Konzertmagie begleiteten die Besucher in die beginnende Sommerzeit.

Die Bühne betraten Sängerin June und ihre drei Bandkollegen von verschiedenen Seiten. Und bevor die im knappen schwarzen Kleid betörend agierende June zum Mikro schritt, zündete sie seelenruhig zahlreiche Lämpchen und Lichter an, ehe der erste Ton fiel.

So umständlich der Anfang, desto geschmierter dann der weitere Verlauf des Abends: „Lovers and Losers“ war der charmante Einstieg in ihre große Welt des Bubblegum-Pops, bei dem sich Frohsinn und Tiefgang die Waage hielten und sogar einander ergänzten. Ekstase und Eingängigkeit, Laszivität und Lockerheit sind bei der Leipzigerin kein Widerspruch, sondern immer Bestandteile ihres ganz persönlichen Stils.

Diese extrem sympathische „Hoppla, jetzt komm ich“-Attitüde führte dann zu wunderbaren Songs wie „Puppeteer“, „Paperskin“, „The party“ oder der schmachtigen Über-Ballade „If only“, bei der June Coco ganz allein am Keyboard saß und sehr intim und verträumt Lebens-und Liebesweisheiten vortrug.

Die Band braucht der vorwitzige Gesangsstar dann aber natürlich doch, und Johannes Ziemann an den Drums, Jonas Dorn an der Gitarre und Alex „Ali“ Krause an den Keyboards unterstützten ihre Frontfrau nach allen Regeln der Kunst inklusive Soli. Bei „Rainfall“ stimmte das Publikum mit ein und betrat die von June Coco gebaute imaginäre Brücke zwischen Bühne und Plüschsesseln.