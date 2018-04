Wir machen Neumünster sauber : Wir sind dabei!

Immer mehr Gruppen, Vereine und Firmen schließen sich zusammen, um am 15. April für ein sauberes Neumünster zu sorgen

von Hannes Harding

06. April 2018, 12:08 Uhr

Neumünster | Schirmherrin der Aktion ist Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger. Sie wird am 15. April erst einen Baum im Tierpark pflanzen und anschließend auf Tour durch die Stadtteile fahren, um den Helfern für ihren Einsatz persönlich zu danken. Zum Abschluss will sie im Bildungszentrum Vicelinviertel und im Kiek In vorbeischauen.

Tabea Wulff, Kreisjugendleiterin des Jugendrotkreuzes, ist von der Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ begeistert. Kein Wunder: Das Motto des Jugendrotkreuzes lautet in diesem Jahr: „Meere müllfrei machen“. „Wir sind zwar nicht am Meer, aber das Thema passt super, deshalb sind wir selbstverständlich auch am 15. April mit einer großen Gruppe dabei und sammeln den Unrat von den Straßen und Wegen“, sagt sie.

Müllgreifer, Tüten und Warnwesten liegen schon parat: Man merkt sofort, dass die 15 bis 20 Jungs (und vielleicht kommen auch noch Mädchen) der „Vicelinviertel-Crew“ nicht das erste Mal beim Sammeln am Start sind. „Wir haben im vergangenen Jahr bei der Aktion ‚Helden der Umwelt‘ mitgemacht, und jetzt sind wir am 15. April dabei“, sagt Organisator Ibrahim Ortacer. Die Acht- bis 14-Jährigen sind motiviert.

Als Jasmin Böttger vom Außendienst der Firma Wigger über „Wir machen Neumünster sauber“ las, war sofort klar: „Da mache ich mit.“ Sie berichtete in ihrem Team vom Hagebaumarkt an der Boostedter Straße von der Aktion – und schnell waren auch viele andere Kollegen mit an Bord. „Wir werden mit mindestens elf Leuten in Gadeland sammeln, wohl hauptsächlich an der Boostedter Straße“, sagt sie. Das „Wiggi-Team“ ist gut ausgerüstet mit roten Eimern. Die stellt der Hagebaumarkt als Spende auch den Helfern in allen anderen Stadtteilen zur Verfügung – insgesamt 270 Stück. „Da passt eine ganze Menge Müll rein “, sagt Jasmin Böttger. Sie rät auch anderen Firmen, sich beim Sammeln zu beteiligen: „Das ist echt eine tolle Aktion. Und es liegt viel Müll rum.“

Im Technischen Betriebszentrum (TBZ) der Stadt musste man nicht lange überlegen: „Klar unterstützen wir die Aktion“, sagt TBZ-Chef Ingo Kühl. Seine Mitarbeiter sorgen dafür, dass am 15. April in jedem Stadtteil ein großer grüner Container steht, in den der gesammelte Müll kommt. Anschließend fahren die TBZler die Container zum Wiegen und entsorgen den Unrat aus der Landschaft fachgerecht. Mit dem Thema kennt man sich an der Niebüller Straße aus. Jährlich sammeln allein die Kehrmaschinen rund 1500 Tonnen weggeworfenes Plastik, Papier oder anderen achtlos entsorgten Dreck von den Straßen der Stadt. Hinzu kommen die Handkolonnen, die noch einmal 800 Tonnen zusammentragen. Dabei gibt es rund 1600 Papierkörbe in Neumünster.