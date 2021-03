Wir machen Neumünster sauber : Schon fast 40 Sponsoren unterstützen die Müllsammel-Aktion 2021

Zahlreiche Firmen unterstützen die Courier-Aktion und füllen den Topf für nachhaltige Projekte in den Stadtteilen.

Avatar_shz von Hannes Harding

04. März 2021, 09:50 Uhr

Neumünster | Das ist ein großer Erfolg: Immer mehr Unternehmen aus Neumünster unterstützen die Courier-Aktion "Wir machen Neumünster sauber", die in diesem Jahr am 21. März startet. Mittlerweile sind es bereits fast 40 Firmen, die sich für den Umweltschutz einsetzen und damit nachhaltige Projekte in den neun Stadtteilen ermöglichen. Dafür schon jetzt ein herzliches Dankeschön!

Und jeder kann dabei sein. Die Liste der Sponsoren wird laufend aktualisiert.

Premiumsponsoren:

Sparkasse Südholstein

SWN Stadtwerke Neumünster

Hauptsponsoren:

VR Bank Neumünster

C. J. Wigger KG

Willy Rix Bauunternehmen

Holstenhallen

Boysen Abbruchunternehmen

XXXL Marketing GmbH

Dachser SE

Meyer's

Aktionssponsoren:

Hans Voss GmbH & Co KG

Jablonka

Paul Runge Bauunternehmen

Bäckerei Tackmann

Autohaus Bischoff

M. Wittorf Garten-u. Landschaftsbau

Herbert Voigt GmbH & Co. KG

Best Car-Wash

Fressnapf Grefe GmbH & Co. KG

Brückner Büro Systeme GmbH

Fußboden Böhm GmbH

Tierparkvereinigung

O.T.N.

Manfred Voss

stüben fuß & schuh GmbH

Juckel Heimtex-Fachmärkte GmbH

Famila-Handelsmarkt-Neumünster

Elektro Rix GmbH

Hauke Steckmess

Nordoel Tankstelle

Paul Peter Immobilien

Fliesen Richter Neumünster GmbH

Andreas Thiele

Baltic Trading GmbH

Keste GmbH & Co. KG

Silke Lorenzen & Claus Rogel GmbH

SH-Holzbau GmbH

Kleen Voß & Kollegen GmbH & Co. KG

RE/MAX Schleswig-Holstein