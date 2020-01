Courier-Aktion am 22. März : „Wir machen Neumünster sauber“ geht wieder an den Start

Schwerpunkt-Partner in diesem Jahr sind die Schulen.

12. Januar 2020, 16:40 Uhr

2020 ist noch keine zwei Wochen alt, und viele Neumünsteraner nutzen die ersten Tage des Jahres, um die Termine der kommenden zwölf Monate in ihre Kalender einzutragen. Nicht vergessen werden darf da die Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“.

Am Sonntag, 22. März, ab 11 Uhr (einzelne Termine können abweichen) startet die dritte Auflage der großen Müllsammelaktion in allen neun Stadtteilen. Die Schirmherrschaft übernimmt wieder Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger. Schwerpunkt-Partner von „Wir machen Neumünster sauber“ in diesem Jahr sind die Schulen in Neumünster. Viele von ihnen engagieren sich mit unterschiedlichen Projekten für die Umwelt.