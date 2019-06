„Wir brauchen dringend Jungs!“

NBN und Böcklerschule suchen junge Schauspieler, die Mut zum Plattdeutsch haben

von Jens Bluhm

19. Juni 2019, 15:19 Uhr

Neumünster | Das Stück hat es durchaus in sich: David, Eva und die anderen der Jugendclique eines kleinen Dorfes, das auch irgendwo bei Neumünster liegen könnte, langweilen sich mal wieder zu Tode. Aber dann kommt die Idee auf, den neuen Club in der Stadt zu besuchen. David, der einzige mit Führerschein, muss fahren und sieht schnell die Chance, aus seiner Außenseiterrolle auszubrechen und neue Freunde zu gewinnen. Nach einem wilden Abend mit Alkohol und Party-Pillen endet der Ausflug mit dem vollbesetzten Auto im Graben – und David erkennt, dass es im Leben zwischen falschen und echten Freunden zu unterscheiden gilt . . .

Regisseur und Autor Stephan Greve hat sich die spannende Geschichte um Freundschaft und junge Liebe ausgedacht und wurde jetzt bereits zum dritten Mal von der Niederdeutschen Bühne nach Neumünster geholt, (auch) um die Nachwuchswerbung mit einer Neuinszenierung anzukurbeln.

Ein privater Kontakt stellte den Draht zur Hans-Böckler-Schule her, und die – bislang eher als Umwelt-Schule bekannt – griff begeistert zu: „Sollte das Projekt auf fruchtbaren Boden fallen, würden wir gern einen feste Theatergruppe an unserer Schule aufbauen“, träumt sich Musiklehrerin Katharina Matzkies schon mal in die Zukunft. Vorerst geht es allerdings darum, das professionelle Theaterprojekt „Friedag Nacht“ erstmal anzuschieben: Technisches und logistischen Personal für „hinter der Bühne“ hat Regisseur Stephan Greve bei zwei Besuchen in der HBS bereits zum Teil angeworben. Aber: „Wir suchen noch Akteure: Vor allem brauchen wir dringend, dringend Jungs!“

Wer sich vorstellen kann, in den Sommerferien in dem spannenden Jugendstück auf der Bühne zu stehen, oder anderweitig einmal Theaterluft schnuppern möchte, kann sich ab sofort in der Schule oder beim Regisseur unter info@stephan-greve.de melden. Bewerber sollten zwischen 14 und 25 Jahren alt sein. Vorkenntnisse – auch plattdeutsche – werden nicht verlangt oder erwartet.

Geprobt wird vom 26. Juli bis 11. August in der Mensa der HBS. Dort sollen am 16. und 17. August auch die ersten beiden öffentlichen Aufführungen über die Bühne gehen.

Das Theaterprojekt wird von der VR Bank und der Abich-Osbahr-Stiftung gesponsert. Schirmherrin ist Musical-Darstellerin Christina Patten – sie stammt selbst aus einem kleinen Dorf.