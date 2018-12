Boostedt : Winterzauber ist auch ein Dankeschön an die Helfer

Großer Basar in der Erstaufnahme ist ein Treffpunkt für Boostedter und Flüchtlinge.

07. Dezember 2018, 17:15 Uhr

Zum vierten Mal fand in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Boostedt ein Winterfest statt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat als Betreuungsverein den konfessionsübergreifenden „Winterzauber“ organisiert, und zwischen 700 und 800 Menschen aus der Gemeinde und der Erstaufnahme haben gemeinsam Kekse, Popcorn und Waffeln gegessen, dem Kinderchor der Schule gelauscht und sind miteinander ins Gespräch gekommen. „Es ist zum einen eine tolle Abwechslung für die Bewohner der Erstaufnahme. Das Wichtige ist aber auch die Öffnung für die Gemeinde und die Zusammenkunft mit den Boostedtern. Außerdem ist es auch ein Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer“, sagte DRK-Einrichtungleiter Felix Müllers.Gefeiert wurde in der einstigen Kasernen-Sporthalle, die als Mensa genutzt wird. Zurzeit leben rund 1200 Geflüchtete in der Boostedter Unterkunft. Etwa 40 Helfer arbeiten dort ehrenamtlich.