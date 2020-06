Neumünster : Willi Treetzen und Wolfgang Schnack stehen jetzt an der Spitze der Pommern

Die Landsmannschaft wählt den Vorstand im schriftlichen Umlaufverfahren.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

11. Juni 2020, 15:28 Uhr

Willi Treetzen bleibt 1. Vorsitzender der Pommerschen Landsmannschaft. Ihm zur Seite steht nun als 2. Vorsitzender Wolfgang Schnack (67). Beide wurden in einem schriftlichen Umlaufverfahren ohne Gegenstimme oder Enthaltung gewählt. 40 der 55 Mitglieder (72,7 Prozent) nahmen daran teil.

„ In diesem Jahr war wegen der Corona-Krise alles anders. Die eigentlich geplante Jahreshauptversammlung am 19. März konnte nicht stattfinden“, sagt Treetzen, der zum neunten Mal wiedergewählt wurde und damit seit 18 Jahren den Vorsitz der Stadtgruppe Neumünster hat.

Wolfgang Schnack ist gebürtiger Neumünsteraner. Der Bönebüttler löst Waltraud Otte ab, die nicht mehr antrat. Schnacks Mutter stammte aus dem Kreis Lauenburg / Leba und strandete nach dem Zweiten Weltkrieg in Schleswig-Holstein. „Seit den 1980er-Jahren habe ich häufig die alte Heimat meiner Mutter besucht, war auf dem Bauernhof meiner Großeltern, hatte Kontakt zu den jetzt ansässigen Polen und konnte sogar mit den Menschen Kaschubisch sprechen, die sich an meine Mutter und ihre Familie erinnerte“, schreibt Schnack in der neuen Ausgabe „Heimatglocken in der Fremde“, dem Mitglieder-Magazin der Pommerschen Landsmannschaft. Das Heft erscheint nun vier Mal im Jahr im größerem Format.

Willi Treetzen kündigte an, dass auch in diesem Jahr die traditionellen Veranstaltungen am Tag der Charta, am Tag der Deutschen Einheit und am Volkstrauertag stattfinden sollen. „Wir richten uns selbstverständlich nach den aktuellen Begebenheiten und halten alle Sicherheitsmaßnahmen ein“, sagt Treetzen.

Der Sommerausflug an die dänische Grenze wurde auf den 24. September verlegt. Hierzu haben sich bisher 19 Mitglieder angemeldet.