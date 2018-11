Neumünster : Wildblumen-Wiesen für Wittorf

Stadtteilbeirat macht drei Vorschläge für Standorte. Ampeln am Grünen Weg sollen länger geschaltet bleiben.

von Christian Lipovsek

16. November 2018, 16:45 Uhr

Drei Standorte können sich die Wittorfer für die erste Wildblumen-Wiese im Stadtteil vorstellen, doch letztlich soll ein ganzes Mosaik aus bienenfreundlichen Flächen entstehen. Das ist das Ergebnis einer ausführlichen und intensiven Diskussion im Stadtteilbeirat am Donnerstagabend.

Vorgeschlagen als neue Bienen- und Insekten-Paradiese wurden der knapp 3000 Quadratmeter große ehemalige Spielplatz am Wührenbeksweg, der 430 Quadratmeter große Grünstreifen vor der Lärmschutzwand an der Altonaer Straße und die Fläche um den Kirchturm an der Reuthenkoppel. Mit Regio-Saat – das ist Saat, die aus heimischen Pflanzen gewonnen wurde – sollen blühende Landschaften entstehen. Anlass der Debatte, an der neben den Beiratsmitgliedern auch gut 20 Gäste teilnahmen, war der Sieg des Stadtteils bei der Müllsammel-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ des Couriers im Frühjahr. Dafür gab es 850 Euro für ein nachhaltiges Umweltprojekt. Und das sind Wildblumenwiesen allemal, machte Matthias Trauzold von der Unteren Naturschutzbehörde und Fachdienstleiterin Ute Obel deutlich – allerdings müssen auch sie gepflegt werden. Beide verwiesen darauf, dass Neumünster seit diesem Jahr Mitglied im „Bündnis für biologische Vielfalt“ ist. Das ist ein Zusammenschluss von mittlerweile 160 Kommunen in Deutschland, der sich mit verschiedenen Projekten für Artenreichtum und ökologische Vielfältigkeit einsetzt. Mit der Renaturierung eines Amphibien-Laichbiotops im Tierpark, aber auch mit der Pflege und dem Erhalt der Biotope an der Kieler Straße habe die Stadt bereits Naturschutz-Projekte erfolgreich umgesetzt, erklärte Trauzold.

Bei einer Rundfahrt mit einem Kollegen des Technischen Betriebszentrum (TBZ) seien Flächen von rund 6,6 Hektar in der Stadt notiert worden, die unter bestimmten Voraussetzungen als Potenzial für Wildblumen-Wiesen dienen könnten. „Das entscheiden wir aber nicht alleine, da spielen einige Fachdienste eine Rolle. Gerade die Pflege ist ein wichtiger Punkt“, verdeutlichten Trauzold und Ute Obel. Sie appellierten genauso wie Stadtteilvorsteherin Sabine Krebs an die Bürger, auch im heimischen Garten Nahrungsmöglichkeiten für Wildbienen zu schaffen. Nicht immer müsse alles akkurat und mit Pflastersteinen verbaut sein. Beiratsmitglied Olaf Bierstedt berichtete aus eigener Erfahrung. Er habe eine Wildblumen-Wiese zu Hause, werde aber öfters angesprochen, ob er seinen Garten nicht pflegen wolle. „Ich habe jetzt ein Schild auf dem steht ‚Das gehört so‘“, berichtete er.

Zwei weitere Aufgaben gibt der Beirat nach der gut zweistündigen Sitzung der Stadt mit. Straßenlampen sollen für Helligkeit auf dem Fuß- und Radweg der Altonaer Straße zwischen der Bäckerei und der Oderstraße, am Schulweg von der Bushaltestelle Keilerweg bis zur Steenkoppel und auf dem Weg von der Tankstelle zur Reuthenkoppel aufgestellt werden. Beiratsmitglied Torben Delfs erhielt zudem viel Zustimmung für seinen Antrag, die Ampeln an den Kreuzungen Altonaer Straße/ Grüner Weg / Störwiesen und Lindenstraße / Grüner Weg / Rügenstraße werktags bis 20.30 Uhr eingeschaltet zu lassen. An der Kreuzung Altonaer Straße / Grüner Weg / Störwiesen soll ein sogenannter Schutzblinker installiert werden, der auf Fußgänger, die die Straße überqueren, hinweist.