Transplantation : Wie zwei Sechser im Lotto

Organtransplantation ist ein Wettlauf gegen die Zeit Neumünster/Kiel Dass ein Patient 25 Jahre mit einem transplantierten Herzen gut lebt, wertet auch der Kieler Professor Felix Braun, geschäftsführender Oberarzt am Transplantationszentrum, durchaus als beachtlichen Erfolg. Aber für den Experten vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Campus Kiel ist dieser immense Zeitraum weder Hexenwerk noch Wunder. „Die Transplantationsmedizin ist eine vergleichsweise junge Technik. Erfolge zeigen sich im Langzeitverlauf. Wir erleben zunehmend, dass Menschen mit transplantierten Organen ähnlich lange Transplantatüberlebensraten aufweisen“, so der Mediziner. Er selbst geht davon aus, dass die Patienten eine normale Lebenserwartung haben. Ausschlaggebend für den positiven Verlauf sind laut Felix Braun immer die Krankengeschichte und die Qualität des zu transplantierenden Organs. Eine zentrale Rolle spielen dabei Quantität und Qualität der Organe. Weil in Deutschland immer weniger Spenderorgane zur Verfügung stehen, sind wir zunehmend auf Spenderorgane aus den Nachbarländern im Eurotransplantverbund angewiesen. Eurotransplant ist eine 1967 gegründete Stiftung mit Sitz in Leiden (Niederlande). Sie ist die Vermittlungsstelle für Organspenden in den Benelux-Ländern, Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Doch je weiter der Weg ist, den ein passendes Herz vom Spender bis zum Empfänger zurücklegen muss, desto geringer sind letztendlich die Erfolgsaussichten. Denn den Medizinern steht nur ein sehr begrenztes Zeitfenster zur Verfügung. Diese sogenannte kalte Ischämiezeit ist die Dauer, in der ein entnommenes Organ bei entsprechender Lagerung in rund vier Grad kalter Konservierungslösung transportiert und beim Organempfänger eingesetzt und wieder durchblutet sein muss, damit sichergestellt ist, dass dieses Organ keinen Schaden nimmt und wieder einwandfrei funktioniert. Bei einem Herz sind das maximal vier bis sechs Stunden. Hierbei gilt, je kürzer die Zeit des Spenderorgans außerhalb des Körpers, umso besser ist der Funktionserhalt nach der Transplantation. Oft können die Transplantations-Experten am UKSH, Campus Kiel diesen Wettlauf mit der Zeit nur deswegen gewinnen, weil sie Organe zeitnah direkt über den Kieler Flughafen einfliegen lassen können. Doch genau dieser Flughafen steht zurzeit zur Disposition. „Fliegen oder Wohnen?“ heißt es am 6. Mai, wenn in Kiel per Bürgerentscheid über die Zukunft des Verkehrslandeplatzes abgestimmt wird. Viele Patienten, die zurzeit gemeinsam mit ihren Ärzten auf ein Organ – nicht nur auf ein neues Herz – warten, hoffen auf den Erhalt des Flughafens. Im Jahr 2017 wurden in Kiel 21 Organtransport-Flüge gezählt, 2016 waren es 26. (mor)