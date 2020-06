Neumünster : Wie wirkt sich Corona auf den städtischen Haushalt aus?

Rund 3,5 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen gab es nach der Steuerschätzung im Mai.

von Gunda Meyer

08. Juni 2020, 14:12 Uhr

Die Mitglieder des Finanzausschusses beschäftigen sich in ihrer nächsten Sitzung am Mittwoch, 10. Juni, unter anderem mit den Folgen der Coronakrise.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat im Mai die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Dabei wird deutlich, dass der sich abschwächende Konjunkturverlauf – beschleunigt durch die Coronakrise – erste Auswirkungen zeigt: Die Verwaltung hat aktuell berechnet, dass die Einkommenssteuereinnahmen statt der bisher im Haushaltsansatz 2020 veranschlagten rund 30,3 Millionen Euro in der Mai-Erhebung nur noch bei 26,8 Millionen Euro liegen. Das sind rund 3,5 Millionen Euro weniger.

Die Umsatzsteuereinnahmen hingegen haben sogar gegenüber der bisher veranschlagten rund 7,7 Millionen Euro leicht zugenommen und werden aktuell auf 8,4 Millionen Euro geschätzt. Haben die Hamsterkäufe dazu beigetragen? „Warum wir beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Plus haben, wissen wir nicht“, erklärte Hans-Günter Szislo, Fachdienstleiter Finanzen. Es handele sich bei den aktuellen Werten aber um eine Momentaufnahme. „Das kann sich also noch ändern. Im September kommt die nächste Steuerschätzung“, so Szislo. Die Arbeitsgruppe rechne damit, dass sich die Ertragslage nach dem Einbruch in 2021 wieder erholen wird.

Das Bündnis für Bürger (BfB) will per Resolution erwirken, dass das Land einen finanziellen Schutzschirm spannt, „um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern“, erklärt Klaus-Peter Voigt in dem Antrag, der im Ausschuss ebenfalls diskutiert werden soll. Nach BfB-Willen sollen unter anderem alle krisenbedingten Einnahmeausfälle vom Land ausgeglichen werden.

Der Ausschuss diskutiert außerdem unter anderem über die Sanierung und Erweiterung der Rudolf-Tonner-Schule zur Offenen Ganztagsschule, die Sanierung und Umgestaltung des Schulhofs an der Holstenschule und die Erweiterung der Elly-Heuss-Knapp-Schule um zwölf Klassen.

Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses.