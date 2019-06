Bau- und Konversionsausschuss : Wie soll sich Boostedt entwickeln?

CDU, SPD und UWB wollen ein Dorfentwicklungskonzept für die Gemeinde südlich von Neumünster.

Was fehlt in Boostedt? Wo muss an den bestehenden Strukturen nachgebessert werden? Wie will sich Boostedt künftig entwickeln? Diese Fragen soll ein Dorfentwicklungskonzept beantworten. Darin sind sich die Boostedter Fraktionen der CDU, SPD und die UWB (Unabhängige Wählergemeinschaft Boostedt) einig. Bei der Sitzung des Bau- und Konversionsausschusses beschlossen sie, das Regionalmanagement Holsteiner Auenland einzuladen, um zunächst grundsätzlich über Möglichkeiten und Grenzen eines Dorfentwicklungsplans zu informieren. „Es soll vorgestellt werden, was so ein Konzept überhaupt ist und welche finanziellen Zuschüsse es möglicherweise für seine Ausarbeitung gibt“, erklärte der Ausschussvorsitzende Jens Kruse. Im kommenden Jahr 2020 könnte mit dem Konzept begonnen werden. Die Präsentation soll während der nächsten Ausschusssitzung nach der Sommerpause am Dienstag, 27. August, statt finden.

Die Bürger Boostedts genauso wie die Institutionen und Vereine können für die Gestaltung eines Dorfentwicklungsplans ihre Bedürfnisse einbringen. „Die Bevölkerung wird für das Konzept mit ins Boot geholt“, schilderte Jens Kruse. Und auch die Schule, der Kindergarten und Vereine wie zum Beispiel der Sportverein und der Handels- und Gewerbeverein sind dabei. „Es geht um die gesamt Infrastruktur, dazu gehört unter anderem auch die ärztliche Versorgung. Ein Thema wird sicherlich die Gastronomie sein, die im Dorf immer weniger geworden ist“, erklärte er weiter.

Ein anderer Punkt auf der Tagesordnung war das weitere Vorgehen für ein Wohngebiet in der „Waldsiedlung“ an der Von-dem-Borne-Straße. Der Bau- und Konversionsausschuss hat die Verwaltung beauftragt, Kostenangebote für die Bauleitplanung einzuholen. Die Angebote sollen ebenfalls zur kommenden Sitzung vorliegen. Die Gemeindevertretung hatte am Montag beschlossen, das 45 000 Quadratmeter große Gebiet im südlichen Teil der ehemaligen Rantzau-Kaserne für rund 300 000 Euro dem Bund abzukaufen (der Courier berichtete).