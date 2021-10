75 Jahre Ratsversammlung : Wie Herbert Möller die Wiedergeburt der Demokratie in Neumünster erlebte

Eine Chronologie der Oberbürgermeister und Stadtpräsidenten in Neumünster 1870 wurden Neumünster die Stadtrechte verliehen. Den ersten Bürgermeister gab es mit Eduard Schlichting schon in jenem Jahr, gefolgt von Max Röer. Das waren die Oberbürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg: 1946 bis 1948: Ludolf Behnke (CDU) 1948 bis 1950: Hugo Voß (SPD) 1950 bis 1970: Walther Lehmkuhl (SPD) 1970 bis 1988: Dr. Uwe Harder (SPD) 1988 bis 1991: Franz-Josef Pröpper (SPD) 1991 bis 2009: Hartmut Unterlehberg (SPD) 2009 bis 2021: Dr. Olaf Tauras (CDU) Seit September 2021: Tobias Bergmann (SPD) Die Stadtpräsidenten Seit 4. Mai 1950 gibt es in Neumünster einen Stadtpräsidenten, der von der stärksten Fraktion in der Ratsversammlung vorgeschlagen wird und auch deren Vorsitz übernimmt. Das sind die Stadtoberhäupter: 1950 bis 1952: Paul Lohmann (SPD) 1952 bis 1955: Max Johannsen (SPD) 1955 bis 1956: Karl Rahe (CDU) 1956 bis 1957: Max Johannsen (SPD) Mai 1957 bis November 1957: Karl Rahe (CDU) 1957 bis 1969: Max Johannsen (SPD) 1969 bis 1974: Walter Jansen (SPD) 1974 bis 1978: Alexandrine von dem Hagen (CDU) 1978 bis 1982: Herbert Winkler (SPD) 1982 bis 1986: Christian-Friedrich Peter (CDU) 1986 bis 2002: Helmut Loose (SPD) 2002 bis 2003: Helga Hein (SPD) 2003 bis 2008: Hatto Klamt (CDU) 2008 bis 2015: Friedrich-Wilhelm Strohdiek (CDU), er starb in seiner Amtszeit seit 2015 Anna-Katharina Schättiger (CDU)