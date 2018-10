Unfälle in Neumünster : Wie gefährlich ist meine Straße?

Der Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes macht Unfälle jetzt erstmals punktgenau sichtbar – auch in Neumünster.

von Jens Bluhm

09. Oktober 2018, 11:24 Uhr

Wie oft krachte es vor meiner Haustür? Und wie gefährlich ist der Schulweg für meine Tochter tatsächlich? – Wer das nicht nur „gefühlt“, sondern mit Zahlen und Daten hinterlegt wissen möchte, kann sich ab sofort auch als Normalbürger beim Statistischen Bundesamt schlau machen.

Erstmals werden im „Unfallatlas“ der Behörde alle Verkehrsunfälle (mit Verletzten) auf einer interaktiven Karte sichtbar gemacht – auch für Neumünster. Die Adresse im Internet: unfallatlas.statistikportal.de.

Wer sich dort durch die 374 Unfallpunkte klickt, die die Statistiker im vergangenen Jahr für das Stadtgebiet (inklusive A 7 zwischen NMS-Nord und NMS-Süd) ausgezählt haben, stößt dort auf oft Vermutetes, aber auch manche Überraschung: So werden etwa für die Plöner Straße vom Rathaus bis zur Stadtgrenze zwölf Unfälle aufgelistet, davon allein drei an der Kreuzung mit dem Ring. Drei Mal waren Fußgänger betroffen, sechs Mal kam es zu Zusammenstößen mit Radlern, was auch mit dem stark frequentierten Schulweg zur Gemeinschaftsschule Brachenfeld zusammenhängen mag.

Schon eher dürfte die Auszählung für den Großflecken überraschen: Die Statistik weist für den Bereich zwischen Gänsemarkt und Rathaus – den wuseligen Verkehrsströmen und mäßig erkennbaren Radwegen zum Trotz – nur ganze vier Verkehrsunfälle mit Verletzten aus. Einmal wurde ein Fußgänger, einmal ein Radfahrer verletzt.

Bereits auf den ersten Blick auf dem interaktiven Stadtplan ersichtlich: Auffallend viele Unfallpunkte gibt es nicht nur auf dem Ring, sondern auch auf einer West-Ost-Achse quer durch die Stadt: Angefangen von der Wasbeker Straße bis in die Innenstadt, über die Unfallknoten am Schleusberg/Am Teich und Gänsemarkt und über die Christianstraße bis in die Tungendorfer Straße zieht sich eine fast geschlossene Linie von roten Unfallpunkten.

In der Innenstadt zeigen sich insbesondere Wasbeker Straße, Rendsburger Straße und Schleusberg als unfallträchtig.

Unter den Hauptausfallstraßen, an denen sich naturgemäß mehr Unfälle ereignen, fallen besonders einzelne Streckenabschnitte des Haarts und der Segeberger Straße negativ auf, etwa zwischen Ring und Frankenstraße oder in der Zufahrt nach Gadeland.