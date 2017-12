Neumünster : Wie ein Fahrlehrer trotz Rollstuhl wieder Auto fahren kann

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexandra Brosowski 1 von 1

erstellt am 26.Dez.2017 | 18:54 Uhr

Neumünster | Gesunde Autofahrer müssen nicht lang nachdenken. Der Gebrauch ihres Fahrzeugs ist Routine und ermöglicht Mobilität zum Arbeitsplatz, in der Freizeit, zum Reisen oder um soziale Kontakte zu pflegen. Aufschließen, reinsetzen, losfahren. Aber was ist mit körperlich eingeschränkten Personen, mit Rollstuhlfahrern, Menschen, denen ein Körperteil fehlt oder zu kurz ist, die einen Unfall erlitten haben? Bernd Müller (58) aus Neumünster ist selbst Rollstuhlfahrer und weiß, wie schwer das ist.

Autos sind sein Schicksal. Sie waren immer seine Leidenschaft, sicherten den Lebensunterhalt, nahmen fast sein Leben und geben ihm heute Unabhängigkeit. Bernd Müller war mit Leib und Seele Fahrlehrer. Bis zu seinem Unfall. Dann geriet alles aus den Fugen.

Es war ein klarer Tag im Februar 1991. Der Tag, den Bernd Müller nie vergessen wird. Es ist etwa 19 Uhr, als der Fahrlehrer in einer Parkbucht in einer ruhigen Seitenstraße in Norderstedt aus seinem Auto steigt. Es ist nicht glatt, nur kalt und stockdunkel. Er will gerade das Fahrzeug abschließen, als er durch ein Motorengeräusch aufschaut und ein Auto auf sich zurasen sieht. Reagieren kann er nicht mehr. Der Wagen erfasst ihn in voller Fahrt.

Mit blutigen Fingern notiert er das Kennzeichen

Durch die Wucht des Aufpralls wird er gegen sein Fahrzeug geschleudert. Dann ist er wieder allein. Das passiert in Sekundenbruchteilen. Sekunden, die sein Leben verändern. Benommen und unter Schock sieht er auf dem Boden liegend die davonrasenden Rücklichter. Und das Kennzeichen. Einen Stift hat er nicht, nur seine blutigen Finger. Damit schreibt er die Buchstaben und Ziffern auf das Blech seines Autos. Mehrere offene Frakturen hat er im linken Bein. Vom Knie abwärts ist alles zerquetscht. Eine Hand ist gebrochen, sein ganzer Körper geprellt. Das weiß er zu diesem Zeitpunkt alles nicht, nur, dass er schwer verletzt ist.

„Ich dachte, dass ich dort allein sterben muss.“ Aus dieser Todesangst mobilisiert er all seinen Willen und schaffte es, unter großen Schmerzen ins Auto zu kriechen. Mit letzter Kraft fährt er selber zur Polizei. Blutüberströmt bricht er dort zusammen. Seine Aufmerksamkeit in der Schocksekunde führt dazu, dass die Täter schnell ermittelt werden können. An ihrem Fahrzeug klebte sein Blut.

Gefahren ist eine 22-jährige junge Frau. Neben ihr saß der 24-jährige Freund. Ein Paar, das einen Menschen anfährt, ihn liegenlässt und wegfährt. Zwei, von denen einer den anderen hätte stoppen können. Das ist nicht geschehen. Auch nicht nach dem ersten Schock, nicht am nächsten Tag. Wahrscheinlich niemals, wenn sie nicht überführt worden wären.

Im Gerichtsaal ein Jahr später treffen Täter und Opfer aufeinander. „Man hofft immer auf eine Erklärung, auf einen Irrtum, auf irgendetwas“, erinnert sich Bernd Müller an diese belastende Begegnung. Die Hoffnung wird ihm genommen. Es gibt keine Entschuldigung, kein Geständnis, kein Mitleid. Das macht ihn bis heute fassungslos.

Mit dem Urteil ist die Geschichte nicht zu Ende

Es beginnt ein neues, schlechtes Kapitel. Heute weiß Bernd Müller, dass seine Wunden damals viel zu schnell verschlossen wurden. Ein grober Behandlungsfehler. Eine nicht erkannte Infektion, breitet sich unaufhaltsam, unheilvoll in seinem Körper aus. Stück für Stück wird über die Jahre sein Bein verkürzt. 15 Amputationen muss er über sich ergehen lassen. Bis nichts mehr übrig ist von seinem Bein. Die Infektion bleibt in seinem Körper und richtet weiter Schäden an.

Nach dem Unfall konnte er sich lange Zeit noch auf Krücken fort bewegen. Heute ist er Rollstuhlfahrer. Trotz seines Schicksals ist der 58-Jährige ein positiver Mensch geblieben. Bis heute. Geholfen haben ihm dabei seine Frau, seine beiden inzwischen erwachsenen Töchter und die Enkel. Aber auch sein Optimismus und die Lebensfreude. Ganz wichtig in diesem Drama war es für ihn, seine Mobilität und damit Unabhängigkeit zu bewahren. Dieser Wunsch führte ihn zur Firma „Handicar“ in Neumünster.

Neumünsteraner Firma rüstet Autos für Behinderte um

Kfz-Meister Marcus Harner kennt viele traurige Biografien. In der Werkstatt in der Havelstraße werden Fahrzeuge aller Art für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Handicaps umgebaut. Seine Aufgabe ist es, für jeden Fall die individuelle Lösung zu finden, um den Rollstuhlfahrern und ihren Familien die größtmögliche Mobilität zu geben.

Gerade ist die Mutter einer 13-jährigen Tochter da. Bisher hat sie ihr im Rollstuhl sitzendes Kind immer noch allein in die Autositze gehoben. Ein Kraftakt, der nicht mehr zu bewältigen ist. Aktiv oder passiv? Welche Art der Nutzung? Das sind die ersten Fragen des Kfz-Meisters. Will der behinderte Mensch selber fahren? Muss er gefahren werden oder wird das Fahrzeug von gesunden und beeinträchtigten Personen gesteuert? Familienkutsche, Lieferwagen, Solofahrzeug? Wie sind die Parkmöglichkeiten vor Ort? Muss ein großer E-Rollstuhl reinpassen?

Wie kann man trotz Handicap Autofahren?

In der Spezial-Werkstatt findet sich fast immer eine Lösung. Machbar ist vieles. Auch die Maße des Rollstuhls entscheiden über das Was und Wie.

Die Umbauten sind teuer und sollen möglichst lange gebraucht werden. Daher empfiehlt sich oft die Neuanschaffung des Fahrzeugs.

Einige Autotypen eignen sich besser als andere. Wurde der Fahrer behindert geboren oder kam das Handicap durch Unfall oder Krankheit? Menschen mit chronisch verlaufenden Erkrankungen müssen vorausschauender planen.

MS-Kranke beispielsweise verlieren immer mehr Kraft. Sie brauchen Lenkrad-Bedien-Einheiten mit feinster Handautomatik, die das Gasgeben, Bremsen und Lenken leicht machen. Das Lenkrad ist ein zentrales Element und bietet viele Möglichkeiten, für verschiedene Arten der Beeinträchtigung und machen die Fußpedale überflüssig.

Mittels verschiedener Lift-, Hebe- und Rampenfunktionen können Rollstühle ins Fahrzeug gleiten. Entweder vom Rollifahrer selber, per Fernbedienung oder den Betreuern.

Drehbare Sitze, Schiebetüren, Einzüge, Aufsetz-Rollsitze – ein vierköpfiges Team tüfftelt an den individuellen Lösungen. Neben der Beratung gibt es auch noch die Kooperationen mit speziellen Fahrschulen. Schließlich muss das Fahren in den Spezialumbauten erst erlernt werden. Nur wenige Fahrschulen bieten die Schulung von Rollstuhlfahrern an. Das Telefon steht nie still. Zu groß ist der Bedarf.

Aufklärung ist mangelhaft

Nun könnte man meinen, dass Unfallopfer, Eltern von behinderten Kindern und andere Betroffene über diese Möglichkeiten aufgeklärt werden. Dem ist nicht so. Hilfe und Hinweise gibt es nur wenig in Krankenhäusern, Rehakliniken oder den ersten Anlaufstellen im Zusammenhang mit der Behinderung. Mühsam suchen sich die Betroffenen die Hilfsmittel für einen neuen Alltag mit ihren Beeinträchtigungen zusammen. Es gibt wenig Beratung. Betroffene Eltern oder behinderte Erwachsene müssen oft einen beschwerlichen Weg durch die Behörden, Kassen und Institutionen gehen und sich viele dringend gebrauchte Mittel selber organisieren und bezahlen.

47.000 Euro hat der geräumige Kleinbus von Bernd Möller neu gekostet. Die Umbauten nochmal etwa 20.000 Euro. Er kann per Fernbedienung seinen Unterflur-Lift ausfahren, über die Rampe rückwärts ins Fahrzeug rollen und sich dann auf seinen drehbaren Fahrersitz heben. Viel Geld. Einen Großteil der Kosten wurden durch Versicherungen erstattet.

Das ist die Ausnahme. „Die meisten Familien müssen die Kosten selber tragen“, weiß Doris Schönhoff. Sie kennt das Thema von zwei Seiten. Als Mutter einer Tochter im Rollstuhl und als Mitarbeiterin beim Familienunterstützenden Dienst (FUD). Dieser ist beim Verein Lichtblick in Neumünster angesiedelt, einer Elterninitiative für körper- und mehrfachbehinderte Menschen. Die 50-Jährige sitzt in der Verwaltung und in der Beratung und kennt viele Familien, denen es nicht möglich ist, einen Umbau zu finanzieren. „Zuschüsse kann man nur über Stiftungen bekommen und das ist ein langer Weg, den einige Eltern auch aus Scham oder Unkenntnis nicht gehen mögen.“

Manchen fehlt auch schlicht die Kraft, denn wer rund um die Uhr sein krankes Kind betreut und auch andere Hilfsmittel erstreiten muss, hat irgendwann keine Energie mehr. Früher gab es auch ein kostenloses Darlehen über die Wiedereingliederungshilfe. Das ist gestrichen worden. Heute werden die Eltern auf öffentliche Verkehrsmittel verwiesen. Für viele Betroffene schlicht unrealistisch. Neben Lichtblick können sich Eltern auch Unterstützung beim Verein Mobil mit Behinderung (MMB) holen, die sich auf das Thema spezialisiert haben.