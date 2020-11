Corona in Neumünster : Wie die Senioren in Heimen mit Angst und Einsamkeit kämpfen

Die Bewohner der Einrichtungen leiden unter den coronabedingten Einschränkungen. Auch das Personal ist am Limit.

Avatar_shz von Luca Sixtus

17. November 2020, 07:35 Uhr

Eine Träne rollt über ihre Wange – das Sprechen fällt ihr merklich schwer. Tief sitzen die Trauer und der Frust bei Hildegard Beyer (Name von der Redaktion geändert). Sie ist Bewohnerin eines Seniorenheimes in Neumünster und wegen Corona seit März mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschottet. Die Pandemie hat Spuren bei der rüstigen Dame hinterlassen. „Das Heimweh ist sehr stark“, gibt Beyer schluchzend zu. „Das ist nicht nur bei mir so.“ Die Seniorin vereinsamt Tag für Tag immer mehr – so wie viele der insgesamt 1293 Heimbewohner in Neumünster.

Mehr lesen: Wie die Alten- und Pflegeheime ihre Bewohner vor dem Coronavirus schützen

„Ist das noch menschlich?“

Frust macht sich nicht nur bei den Senioren breit, auch die Pflege- und Betreuungskräfte stehen permanent unter Stress. Fachkräftemangel ist das Stichwort: Zu wenig Personal für zu viel Arbeit. „Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag, aber wenn Senioren öffentlich angeschrien und gedemütigt werden, ist das noch menschlich?“, fragt Hildegard Beyer, als sie von einem Besuch erzählt.

Mehr lesen: Seniorenbüro sucht Telefonpaten für ältere Menschen

Ein Mann wollte seiner weinenden Ehefrau zum Trost die Hand durch das kleine Fenster in der Plexiglasscheibe reichen. „Da kam die Dame vom Büro und hat ihn so richtig ausgelümmelt“, berichtet Beyer bestürzt. Ihr Blick sagt mehr als tausend Worte. Hildegard Beyer ist traurig und zugleich aufgebracht.

So darf man nicht mit uns umgehen. Hildegard Beyer, Heimbewohnerin

Der Fachkräftemangel

Angesichts der Arbeitsbelastung der Pflege- und Betreuungskräfte ist es kein Wunder, dass die Zündschnur bei einigen Mitarbeitern ziemlich kurz ist. Der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein großes Problem. „Das Personal kann sein Arbeitspensum einfach nicht schaffen“, meint Petra Wolf (Name von Redaktion geändert), seit elf Jahren ehrenamtliche Hospiz-Helferin und Sterbebegleiterin, die sich täglich um Senioren in einem Neumünsteraner Pflegeheim kümmert.

Angelika Warmuth/dpa

Stephan Kühn, Einrichtungsleiter des Propst-Riewerts-Hauses, kann sich derweil nicht vorstellen, dass der grundlegende Fachkräftemangel in absehbarer Zukunft behoben werden könnte. „Der Job ist mit einer unglaublichen körperlichen und psychischen Belastung verbunden, weswegen sich immer weniger Menschen für diesen Beruf interessieren“, so Kühn. Außerdem müsse man den Pflegeprozess entbürokratisieren. Die Dokumentation dürfe nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen. Dann hätten die Mitarbeiter auch mehr Zeit für die eigentliche Arbeit.

Mehr lesen: Jürgen Büstrin: Es war eine Herausforderung, das Betretungsverbot zu akzeptieren

Schon vor Corona am Limit

„Die Pflege- und Betreuungskräfte haben bereits vor Corona am Limit gearbeitet. Durch die Pandemie ist es noch schlimmer geworden“, sagt Holger Hammerich, Vorsitzender des Seniorenbeirates. In deutschen Krankenhäusern kämen nachts teilweise auf eine Fachkraft 20 schwerkranke Patienten. Hammerich: „So läuft das in den Senioren- und Pflegeheimen auch.“

dpa

Große Angst

Auch bei Walter König (Name von der Redaktion geändert) sitzt der Frust tief. Dem Bewohner eines weiteren Pflegeheimes liegt so einiges auf der Seele. Die Worte sprudeln nur so aus ihm heraus. „Es herrscht bei uns insgesamt eine ängstliche Stimmung. Wir wissen einfach nicht, was mit uns passiert“, sagt König. Mit Blick auf den „Lockdown light“ in Deutschland hat laut Jens Ahrens, Regionalsprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Heimmitwirkung (LAG), die Ungewissheit für die Senioren weiter zugenommen.

Mein Telefon steht praktisch nicht mehr still. Die Heimbewohner haben große Angst. Jens Ahrens, Regionalsprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Heimmitwirkung (LAG)

Insgesamt sei auch der Ton rauer geworden, beklagt Hildegard Beyer: „Als wir den harten Lockdown hatten, sind die Betreuungskräfte teilweise für uns einkaufen gegangen. Mit einem Mal haben alle keine Zeit mehr.“

Nicht noch einmal

Zeit ist generell dieser Tage zu einem Streitthema geworden. Hospiz-Helferin Petra Wolf kann nach eigener Aussage nur sehr eingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen: „Bei einer Trauer- oder Sterbebegleitung reicht eine halbe Stunde pro Person einfach nicht aus.“ So sind in den meisten Heimen für jeden Bewohner derzeit lediglich zwei Besuche pro Tag erlaubt – à 30 oder 60 Minuten, und nur mit Termin. Unangemeldete Besucher werden ausnahmslos abgewiesen.

Rüffel von der Heimleitung

Aufgrund der zahlreichen emotionalen Nachfragen der Bewohner sei sie beinahe dazu gezwungen, die Zeitlimits maßlos zu überziehen, sagt Petra Wolf. „Ansonsten würden die alten Menschen noch mehr leiden, als sie es ohnehin schon tun.“ Dafür hat die ehrenamtliche Sterbebegleiterin nicht nur einmal einen Rüffel von der Heimleitung erhalten.

Für den Seniorenbeirats-Vorsitzenden Holger Hammerich steht in jedem Fall fest, dass es selbst bei einem weiteren härteren Lockdown kein erneutes komplettes Besuchsverbot geben darf – so wie es in den ersten 14 Tagen der Fall war, als das öffentliche Leben heruntergefahren wurde. „Das darf nie wieder passieren. Wir brauchen dafür Lösungen.“

Hohe Sicherheitsstufe

An denen müssten dann auch die Leitungen der Senioren- und Pflegeheime arbeiten, die selbst seit dem ersten Lockdown im März unter einem immensen Druck stehen. Sie haben primär dafür Sorge zu tragen, dass mit Hilfe eines Hygienekonzepts das Coronavirus nicht in die Heime gelangt – ohne dabei die Senioren und Pflegebedürftigen vollkommen von der Außenwelt abzuschotten.

„Angebote wie das Bewegungstraining mussten wir aber ein Stück weit herunterfahren, damit wir die Zahl der Kontaktpersonen so gering wie möglich halten“, sagt Marc Kollmeier, Einrichtungsleiter des Senioren- und Pflegeheimes Sachsenring. Der 41-Jährige ist sich dabei der Schwierigkeit bewusst, den Spagat zwischen Sicherheit und sozialen Interaktionen zu meistern.

Mittlerweile genießt in den Heimen jeder Besuch von Angehörigen und Freunden eine große Aufmerksamkeit. Nichts passiert mehr unangemeldet, damit im Fall der Fälle die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.

Security-Firma im Besuchseinsatz

Stephan Kühn vom Props-Riewerts-Haus bestätigt die erhöhte Sicherheitslage. Auch in seiner Einrichtung arbeite man mittlerweile nach einer strengen Systematik. „Bei uns begleitet eine externe Security-Firma den gesamten Besuchsvorgang. Deren Mitarbeiter empfangen die Besucher an der Eingangstür, führen ein Gesundheits-Screening durch und bringen sie zu den Heimbewohnern“, so der Einrichtungsleiter.

Fehlende Kommunikation

Besonders sauer stößt dem Pflegeheim-Bewohner Walter König dabei auf, dass es kaum eine bis gar keine Weitergabe an Informationen gibt. „Als Begründung für Beschränkungen oder Verbote wird immer Corona genannt, aber keiner klärt uns ganz auf“, sagt er kopfschüttelnd.

Kein kostenloses Internet für Heimbewohner

Die Senioren seien auf sich allein gestellt, um sich mit den neuesten Informationen zur Pandemie zu versorgen. Kostenfreies Internet – Fehlanzeige. Auf den Kosten für ein Smartphone mit entsprechender SIM-Karte bleiben die meisten Senioren und Pflegebedürftigen selbst sitzen. „Die digitale Grundversorgung hätte bereits vorangetrieben werden können. Es hat Förderprogramme gegeben“, sagt LAG-Regionalsprecher Jens Ahrens.

Eine entsprechende technische Ausstattung würde Heimbewohnern in Zeiten von Kontaktbeschränkungen enorm helfen. Videotelefonate etwa verfügen über ein großes Potenzial, den fehlenden persönlichen Kontakt mit Familie und Freunden etwas zu kompensieren.

Bandbreite zu gering für Videochats

„Allerdings ist die Bandbreite, die von unserem Haus abgeht, ein Albtraum. Die reicht oft nicht für ein störungsfreies Bild aus“, sagt Marc Kollmeier. Der 41-Jährige hatte das Haus am Sachsenring erst im vergangenen Jahr mit einer neuen Software ausstatten lassen und Tablets zur effizienteren Arbeitsdokumentation angeschafft. Die Geräte könnten laut Kollmeier auch von Bewohnern für Videotelefonate genutzt werden. Das Problem dabei sei eben die digitale Infrastruktur in der Stadt, die nicht immer eine schnelle Internetverbindung ermögliche.

Schnellstmöglich möchte Hildegard Beyer wieder ihre Schwester und ihre Nichte aus Kiel sehen. Immerhin darf Letztere jede Woche einen selbst gebackenen Kuchen vorbeibringen. Sie hofft, dass ihre Nichte das auch in absehbarer Zukunft noch tun darf. Denn noch mehr Einsamkeit, sagt die rüstige Seniorin, könne sie nicht ertragen.