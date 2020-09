Neumünster : Wie die Musikbibliothek ihr 100-Jähriges trotz Corona feiert

Mehrere Konzerte und ein Vortrag sind in Kooperation mit anderen Veranstaltern geplant, der Ort für den Festakt steht noch nicht fest.

von Gabriele Vaquette

07. September 2020, 16:20 Uhr

Wer auf der Suche nach Noten oder einem seltenen Komponistenwerk ist, der geht in die Musikbibliothek Neumünster. Seit 2003 ist die städtische Institution an der Wasbeker Straße zentrale Ergänzungsbücherei für das ganze Land – wer auf der Suche nach Noten, Kompositionen oder Literatur zur Musikgeschichte ist, klopft hier an. Dabei hatte es mal klein angefangen – mit zwei privaten Sammlungen im Wert von 600 Reichsmark. 1920 gründete der Lehrer Prof. Dr. Hermann Schnoor die Musikbücherei als „Städtische Musikalienhalle“. Jetzt wird das 100-jährige Bestehen gefeiert – und trotz Corona mit Konzerten, einem Vortrag und einem Festakt.

Das Motto „5 x die 20er“ steht für Einblicke in die enorme Vielfalt der Musik der 1920er-Jahre. „Wir wollen damit auch das breite Spektrum unserer Kooperationspartner sichtbar werden lassen, das sind die Vicelin- und Anscharkirche, die Musikschule, Musiklehrer an den Schulen, das Kulturbüro und der Jazz-Club. Nur zusammen mit ihnen und der Unterstützung der Dr.-Hans-Hoch-Stiftung ist es organisatorisch und finanziell möglich, das zu organisieren“, sagt Andreas Dreibrodt, der die Musikbibliothek seit 1993 leitet. Auch auf die landesweite Bedeutung dieser Institution als Landesergänzungsbücherei soll hingewiesen werden – mit einem Kurierdienst werden Noten & Co. bis in die letzte Ecke des Landes gefahren. Jede Bücherei im Land kann auf den Bestand von 30.000 Medien – davon 13.000 Noten und 4000 Bücher – zurückgreifen, aber auch in speziellen Datenbanken suchen. „Dieses strategische Ziel, zentrale Musikbibliothek des Landes zu werden, haben wir jahrelang verfolgt“, sagt Dr. Klaus Fahrner, Leiter der Stadtbücherei.

Durch eine 2019 eingespielte Software ist es sogar möglich, für „Jugend musiziert“ Werke zu finden, die nach Schwierigkeitsgrad, Epochen und Besetzung sortiert sind. „Man kann Sachen recherchieren, die man woanders nicht kann. Wenn wir etwas nicht haben, können wir es anschaffen. Dafür steht uns ein Etat von 16.000 Euro pro Jahr zur Verfügung – dank des Kooperationsvertrages mit dem Büchereiverein Schleswig-Holstein, der 2013 geschlossen wurde“, sagt Dreibrodt nicht ohne Stolz. Und wenn er und sein Team nicht fündig werden, verweisen sie auf die Staatsbibliothek Berlin oder die Bayrische Staatsbücherei.

In Spitzenzeiten waren es 61.000 Ausleihen pro Jahr (2018), jetzt ist die Zahl rückläufig – wohl auch, weil „die CD ein Auslaufmodell ist“, sagt Dreibrodt. Als Zukunftsmusik sieht er die Bücherei als „dritten Ort“ – an dem Musiker Übungsräume haben, verweilen, netzwerken.

Mit fünf Veranstaltungen soll gefeiert werden:

>„Orgel trifft Lyrik“ (Mittwoch, 9. September, 19 Uhr, Anscharkirche, 30 Plätze): Anscharkirchen-Kantor Sven-Thomas Haase spielt spätromantische Orgelmusik, Ute Reinhardt zitiert avantgardistische Lyrik der 1920er-Jahre. Karten (10 Euro) im Vorverkauf im Kulturbüro.

>„Die Musik der Weimarer Republik“ (Donnerstag, 1. Oktober, 15 Uhr, Stadtbücherei, 10 Plätze): Vortrag über die Musik der „Goldenen Zwanziger“. Referent ist Dr. Gero Ehlert, der das facettenreiche Musikleben zwischen Avantgarde und leichter Muse mit Klangbeispielen aufleben lässt. Karten (8 Euro, ab 65 Jahre 6 Euro) bei der VHS (nur schriftlich, www.vhs-neumuenster.de).

>„The Kapustin Project“ (Freitag, 27. November, 20 Uhr, Stadtbücherei, 50 Plätze): Konzert des Jazz-Clubs mit dem Pianisten Roman Rofalski. Er spielt virtuos Jazz in klassischer Form – das Werk von Nikolai Kapustin vereinigt Einflüsse der Klassik und des Jazz. Erklingen werden aber auch Jazz-Klassiker. Karten (15 Euro) in der Stadtbücherei (Tel. 9423703).

>„Streichquartett um 1920“ (Montag, 12. Dezember, 20 Uhr, Theater, 100 Plätze): Konzert mit dem „Constanze Quartett Salzburg“ – die jungen Musikerinnen aus Südeuropa spielen das 2. Streichquartett des bedeutendsten Komponisten der Spätromantik, Felix Woyrsch (1860-1944) und weiteres. Karten (14 bis 18 Euro) im Kulturbüro.

>„100 Jahre Bücherei, 100 Prozent Schlager“ (Sonnabend, 9. Januar 2021, 16 Uhr, Stadtbücherei oder Theater): Der Festakt zum 100-Jährigen wird musikalisch: Tenor Thomas Mohr präsentiert mit Clemens Wiencke (Klavier) Schlager aus den 1920er-Jahren; es spielt die Dozentenband der Musikschule, „Lucky Lips“ – ein augenzwinkernder Rückblick auf einen Musikstil, der zunächst als „subversiv“ galt Eintritt frei, Platzkarten ab dem 1. Dezember in der Bücherei (Tel. 942-3703).